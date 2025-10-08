С литургия почетоха паметта на Св. Игнатий Старозагорски

Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан възглави Божествената св. Литургия в църквата „Св. Прпмчк. Игнатий Старозагорски“. Службата е част от програмата на общата епархийска конференция, която се провежда в града, а с нея бяха отбелязани храмовият празник и навършването на 211 години от мъченическия подвиг на светеца.

“Нека Божието благословение да бъде над вас. Да се възрадваме и веселим в този ден, защото успяхме да бъдем заедно, да споделим своите радости и тегоби. Изключително щастлив съм, че сред нас са и участниците от младежката среща на православните християни, която се провежда за пети път в Стара Загора. Всички те са бъдещето на правослвната ни Църква и трябва да се грижим за тях. Благодаря на дякон Ангел, който пое цялата организация и развива успешно младежката ни организация „Св. Благовещение“, с която вече имаме първите си добри резултати”, каза в словото си архиереят. С него съслужиха всички духовници от епархията, както и отец Маркос и отец Йонко Иванов от православния храм „Св. Йоан Рилски“ в град Мидранд, Република Южна Африка.

Припомняме, че храм „Св. Прпмчк. Игнатий Старозагорски“ беше осветен на 8 октомври 2022 година, като това е първата и единствена църква в страната, която носи името на небесния покровител на града. Светецът е роден в града на липите в края на ХVIII век. След отказ да приеме исляма е обесен за назидание на 8 октомври 1814 година. Негови мощи се пазят в руския манастир „Свети Пантелеймон“ в Света гора.

История на храма:

Основите на църквата са положени от бившия Старозагорски митрополит Галактион през 2011 година. Куполът на камбанарията е поставен три години по-късно. През февруари 2016 година четирима митрополити освещават и обличат Светия престол в криптата. Там е положена частица от мощите на Св. Яков Персиянин. По решение на църковното настоятелство и с благословението на старозагорския епархийски съвет, централният престол е на Св. Игнатий, а южният – на Св. Ириней Лионски. Стенописите в храма са дело на казанлъчаните Радостина Павлова и Румен Рачев, на старозагорския художник Валентин Дончевски, който е изписал и купола на църквата, на преподавателя от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Красимир Русев и Милен Иванов. Иконите в криптата „Живоприемний източник“ са нарисувани от художничката Милена Рашкова, а мозаечните пана над трите чучура са дело на Радостина Славчева.

С дарения за построяването на храма се включват министър-председателят на Република България в периода 2009-2021 година Бойко Борисов и кмета на община Стара Загора Живко Тодоров. Сред благоукрасителите и спомоществователите са още: инж. Румен Райков, Мина Николова – Ангелова, Красимира Недева, адв. Стефан Тодоров, Александър Палешутски, Донка Гочева, Иван Марков, инж. Димитър Янков, инж. Драгомир Канев, Стоил Гочев, Тодор Койчев, Антон Иванов, Димитър Рашев, Георги Рашев, Дянко Атанасов, Илко Йоцов, Мария Куртева, Михаил Керемедчиев, Николай Любчев, Николай Танев, Огнян Танев, Пеньо Пейков, Камен Пейков, Петър Воденичаров, Румен Георгиев, Стефан Чорчопов и други.

Facebook

Twitter



Shares