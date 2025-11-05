С кръгла маса и с панихида ще бъде почетена паметта на убититебез съд и присъда след 9 септември 1944 г. в Русенско

Кръгла маса на тема „Народният съд – памет и рефлексии, 80 години по-късно“ и възпоменание организира в Русе международното дружество „Елиас Канети“ и Държавна агенция „Архиви“.

Събитията са под патронажа на областния управител на Русе Драгомир Драганов. С тях ще бъде почетена паметта на убитите без съд и присъда след 9 септември 1944 г. в Русенско, съобщи на пресконференция в пресклуба на БТА в крайдунавския град проф. Пенка Ангелова, която е председател на международното дружество. Историкът д-р Веселина Антонова обясни, че вече трета година се организира помен в местността Бальов дол, която се намира между селата Щръклево и Нисово. „В началото на ноември 1944 г. там са убити русенски интелектуалци, сред които са внучката на Баба Тонка – Тонка Обретенова – Просеничкова, и съпругът й Нико Просеничков, директор на Мъжката гимназия в Русе“, каза д-р Антонова. По думите ѝ броят на убитите не е ясен, но има сведения за три масови гроба. Припомняме, че първите проучвания за локализиране на мястото на зверствата прави вече покойният историк д-р Иво Жейнов, като ги продължава д-р Веселина Антонова. Проф. Пенка Ангелова каза, че международното дружество „Елиас Канети“ е силно ангажирано с това да се говори повече за тези събития. „Мисля, че е време да се обърне внимание както в нашата общност, така и в обучението, в контакта с младите хора. Ние можем да си припомняме и спомняме, но ако младото поколение не разбере какво точно се е случило в онова време, тогава всичко е загубено. Тези събития трябва да влязат в учебника по история“, каза проф. Ангелова. По думите й понятието „Народен съд“ е злоупотреба с думи. „Кой народ, кого е осъдил?“, попита риторично проф. Ангелова. Кръглата маса ще се състои утре, а модератор ще бъде доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“. Сред гостите на форума ще бъде Боян Балкански, внук на убитите Тонка и Нико Просеничкови. Панихидата ще бъде отслужена на следващия ден в местността Бальов дол.

Областният управител на Русе Драгомир Драганов заяви на пресконференцията днес, че това е репресивен режим, който без съд и присъда е посегнал на цвета на нацията – на най-интелигентните, на най-образованите хора. „Това е срамен период в българската история“, допълни Драганов.

Директорът на Държавния архив в Русе Толя Чорбаджиева каза, че паметта е много важна. „Ние сме институция, която пази паметта. В Държавния архив в Русе има малко документи за т. нар. „Народен съд“, каза тя и показа брой 1 на вестник „Народен съд“, издаден в София на 18 декември 1944 година. Той е дарен на Държавния архив с посредничеството на д-р Веселина Антонова. Д-р Антонова информира, че техни съмишленици са изработили паметен знак, който ще бъде поставен в местността Бальов дол, за да се знае, че преди 80 години там са извършени подобни жестокости. „Паметният знак е с QR-код и със следния надпис: „В памет на невинно загиналите тук след 9 септември 1944 година. В тази местност в началото на ноември 1944 г. без съд и присъда са убити Тонка Николова Обретенова, внучка на Баба Тонка, както и съпругът й Нико Просеничков, директор на Мъжката гимназия в Русе, и други уважавани русенски граждани“, обясни д-р Антонова.

Facebook

Twitter



Shares