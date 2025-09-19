С концерт на Теодосий Спасов с Разградска филхармония и отворена музейна експозиция Разград отбелязва Деня на Независимостта

С концерт на Теодосий Спасов с Разградска филхармония „Проф. Димитър Ненов” и отворена музейна експозиция Разград отбелязва Деня на Независимостта 22 септември.

Концертът от авторски творби на световноизвестния кавалджия и други популярни произведения се организира от Театрално-музикален и филхармоничен център-Разград, а Община Разград го подкрепя с откупуване на част от билетите.

Концертът е от 19,00 ч. на 22 септември в зала „Филхармония”.

На 22 септември, понеделник, жителите и гостите на града ще имат възможност да се запознаят с дейността на още един значим културен институт – Регионалният исторически музей ще приема посетители както в Постоянната си експозиция, така и в Интерактивния музей от 9,30 до 18,00 ч.

