С коледна магия грейнаха светлините на елхата в Разград

Градската коледна елха и новите елементи от украсата на Разград светнаха в края на програмата „Коледно сияние“, представена от възпитаници на ЦПЛР Център за работа с деца тази вечер на откритата сцена до паметника на Майстор Манол.

Забавният спектакъл включваше множество премеждия около светването на елхата. Освен водещите на сцената – Свилена Дечева и Петър Стоянов – Клоуна Пепе – в програмата участваха: Младежки духов оркестър, Градския мажоретен състав, вокална формация „Веселите глухарчета“ и певицата Ирем Али. Важна роля имаше и Кметът Добрин Добрев, а също и Дядо Коледа. Кметът оказа необходимото съдействие, но стана ясно, че освен подкрепа, послушни деца и любящи родители, трябва да има и коледна магия. Всички, малки и големи, отправиха желанията си да светне коледната елха и чудото стана малко след като Дядо Коледа пристигна, призован от музикалните изпълнения на талантливите разградски деца, а и след предварителната покана от Кмета Добрин Добрев.

Празникът завърши с флашмоб на мажоретките от различни възрасти, те приканиха всички да танцуват с тях. На тържеството тази вечер най-големите мажореткипредставиха най-новите си танци с костюми, закупени по проект, финансиран от общинската програма „Култура“.

Тазгодишната коледна елха е естественото иглолистно дърво, засадено миналата година до паметника на Майстор Манол, по-богата е звездната завеса около елхата. Новите елементи в украсата са основно по площад „Момина чешма“(Ларго). Там е и светещият надпис „2026“. Нови елементи има и по пешеходната зона с украси по дърветата.

Със запалването на светлините на коледната елха бе направено и символично откриване на Коледния базар, чиито павилиони отвориха по-рано през деня. Дървените къщички са разположени на площад „Момина чешма“, в централната част на града има и временни обекти за продажба на вкуснотии за малки и големи.

