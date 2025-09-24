С изнесен пункт в Плевен продължава кампанията за популяризиране на електронното здравно досие

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Плевен продължава информационната кампания с изнесени пунктове за популяризиране на електронното здравно досие и приложението „еЗдраве“ в общинските центрове на областта.

С писмо до Община Плевен от Инспекцията информират за организирането на изнесен пункт на 25 септември, четвъртък, пред сградата на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ за времето от 10,00 до 13,00 часа. На място всеки, които желае, ще получи безплатен достъп до електронното си здравно досие и съдействие от експерти по въпросите за т.нар. „сдвояване“ на телефона.

Електронното здравно досие предоставя достъп до информация за прегледи, направления, рецепти, ваксини, резултати от лабораторни изследвания, хоспитализации, профилактичен календар и известия за предстоящи прегледи и имунизации. Считано от 1 септември, гражданите, които не притежават квалифициран електронен подпис, могат да получат достъп до електронното си здравно досие в Националната здравноинформационна система. Процесът по сдвояване на гражданите с електронното им здравно досие се извършва безвъзмездно от служители в РЗИ, Регионалните здравноосигурителни каси и офисите на „Информационно обслужване“ АД в цялата страна, както и по време на информационната кампания в общинските центрове.

