С изложбата „Гост“ Андрей Янев ни увлича в пречистващо духовно и философско пътуване

Темата за гостоприемството – възприемана едновременно като вярност към Бога в религиозен контекст и като апория, формулирана от философа Жак Дерида – открива пространство на среща между духовния и философския прочит в експозицията на Андрей Янев.

Откриването на експозията ще се състои на 7 ноември от 18:00 ч. в Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“.

Изложбата „Гост“ се осъществява като част от цикъл изложби, с които художникът Андрей Янев отбелязва своя 60-и рожден ден. Тя е третата след откриването на изложбата „Съветът“, която беше представена през юни в София в НАИМ при БАН и изложбата „Архангелско опрощение“, която срещна първите си гости на 6 август в Бачковския манастир с благословията и любезното домакинство на Негово Преосвещенство Велички Епископ Сионий, игумен на Бачковската Света обител.

Изложбата „Гост“ ни дава среща с едноименната творба на Андрей Янев. Тя е създадена преди повече от 22 години за съвместната му изява с художника Георги Динев, която ще реализират точно в Бургас. По думите на художника – „този образ ми се яви, още преди да стъпя за първи път на Атон“, и именно той ще посреща гостите на изложбата тогава. Изложба, която Георги Баев ще определи като събитие, като „надежда в отчаянието“. Днес същата картина, в която една безплътна сила – ангел ли е, човек ли е, има ли значение? – се завръща след дълго скитничество в родния град на Андрей Янев..

Изложбата „Гост“, не е изложба, а личен апокалипсис на автора. И тъкмо поради това може да бъде възприета като възможност не само за среща с изящното, но и като територия за разговор, за размишление именно върху темата за собствените страхове от отказа да бъдем приети. Там край брега на морето, което само живите обича. Морето, което както пише поетът, все така до дъно преобръщаме „със пръсти, посинели от тъга“. В търсене на смисъла, на себе си самите, на гостоприемен дом.

