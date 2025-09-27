С изложба в Регионален исторически музей стартира „Нощ на изкуствата“ 2025 г. в Стара Загора

Изложби, литература и музика радват посетителите на „Нощ на изкуствата“ 2025 г. в Стара Загора

В Регионалния исторически музей – Стара Загора бе открита експозицията

„Археологическо лято 2025“ на 26 септември 2025 г. като начало на „Нощ

на изкуствата“. В изложбата са представени резултатите от

археологическите проучвания, проведени в град Стара Загора през 2025 г.

Директорът на РИМ Петър Калчев приветства посетителите на музея. Той

поясни, че археологическите открития за 2025 г. не са приключили и

съвсем скоро ще бъдат изложени най-новите находки, открити едва

предишния ден в Стара Загора. Той загатна, че експонатите от Античния

некропол на Августа Траяна ще бъдат интересни за посетителите.

Кураторът на изложбата Пламена Бакалова представи експонатите и

благодари сърдечно на целия екип, участвал в разкопките и подреждането

на изложбата в музея.

Посетителите се насладиха на музикален поздрав „Фолклорна китка“ от Крум

и Кристиян Цоклинови, както и на изпълненията на гайдарски състав

„Красимир Панчев“.

Община Стара Загора подкрепя Нощта на изкуствата ежегодно, като

събитието се провежда в цяла България. Всяка културна институция отваря

вратите си безплатно за посетителите. По този начин те могат да се

докоснат до богатството, което културното наследство на град Стара

Загора предлага.

