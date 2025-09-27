С изложба в Регионален исторически музей стартира „Нощ на изкуствата“ 2025 г. в Стара Загора
Изложби, литература и музика радват посетителите на „Нощ на изкуствата“ 2025 г. в Стара Загора
В Регионалния исторически музей – Стара Загора бе открита експозицията
„Археологическо лято 2025“ на 26 септември 2025 г. като начало на „Нощ
на изкуствата“. В изложбата са представени резултатите от
археологическите проучвания, проведени в град Стара Загора през 2025 г.
Директорът на РИМ Петър Калчев приветства посетителите на музея. Той
поясни, че археологическите открития за 2025 г. не са приключили и
съвсем скоро ще бъдат изложени най-новите находки, открити едва
предишния ден в Стара Загора. Той загатна, че експонатите от Античния
некропол на Августа Траяна ще бъдат интересни за посетителите.
Кураторът на изложбата Пламена Бакалова представи експонатите и
благодари сърдечно на целия екип, участвал в разкопките и подреждането
на изложбата в музея.
Посетителите се насладиха на музикален поздрав „Фолклорна китка“ от Крум
и Кристиян Цоклинови, както и на изпълненията на гайдарски състав
„Красимир Панчев“.
Община Стара Загора подкрепя Нощта на изкуствата ежегодно, като
събитието се провежда в цяла България. Всяка културна институция отваря
вратите си безплатно за посетителите. По този начин те могат да се
докоснат до богатството, което културното наследство на град Стара
Загора предлага.