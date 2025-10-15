С футболен турнир бе отбелязан 10 октомври – Световен ден на психичното здраве

Превантивно-информационният център по наркотични вещества организира футболен турнир за момичета от Женски футболен клуб „Родопа“ – Смолян.

Той бе посветен на 10 октомври – Световен ден на психичното здраве“. С усмивки и желание момичетата се включиха в инициативата за поредна година, съобщи секретарят на центъра Мария Славчева. Футболът послужи като платформа за изграждане на увереност и справяне със стреса по здравословен начин. Децата бяха поздравени от секретаря Момчил Николов, който е и председател на Общинския съвет по наркотични вещества. Той им пожела здраве, да спортуват и да водят здравословен начин на живот. Всеки участник получи награда от организаторите. Добрите думи, споделените усмивки и позитивната нагласа могат да направят деня на всеки един от нас по- лек и по- приятен.

Нека говорим открито за психичното здраве и се грижим един за друг- както на терена, така и извън него!

