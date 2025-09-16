С фолклорна инициатива и младежки рок концерт отбелязваме Деня на независимостта в Търговище

С фолклорна инициатива през деня и младежки рок концерт във вечерните часове Търговище ще отбележи Деня на независимостта – 22 септември.

За поредна година сред организаторите на честванията по случай празника е местният фолклорен клуб „Омая“. Празникът, организиран от клуба, ще започне в 10.30 ч. на поляната в местността „Парка“, с анимация и забавления за децата. В същия час тръгва и поход до средновековния и античен град Мисионис. От Регионалния исторически музей ще осигурят и екскурзовод, който на място ще разкаже на туристите за историята на обекта. Целта е да привлечем вниманието към древния град, който се смята за първообраз на Търговище, но и да съчетаем културната програма с целите на Европейската седмица на мобилността, която се провежда в периода 16-22 септември.

В зоната за отдих в „Парка“ ще бъдат обособени и кътове за месене и разточване на гьозлеми и бухти. Там ще бъде организиран пикник, като всеки може да си носи напитки и храна. От „Омая“ ще представят фолклорна програма. Ще има и битов кът, като от клуба ще предоставят носии от личната си колекция, с които желаещите ще могат да се снимат.

В 18.00 ч. на спортната площадка „Стадиончето“ зад Центъра за младежки дейности и инициативи пък започва концерт под наслов „Рок за независимост“. Инициативата се организира от местните тийн банди „Истерия“, „Образцов дом“ и „17’s Connection“, с подкрепата на Община Търговище.

В подготвяната от младежите програма ще бъдат представени кавъри на популярни рок парчета, както и авторски песни, носещи посланията за отстояване на личната свобода и правото на избор. „Рокът винаги е бил символ на свободата, независимостта и бунта срещу ограниченията“, споделят младежите. С концерта те искат да припомнят, че независимостта на България не бива да бъде разглеждана само като исторически акт, а като ценност, която трябва да бъде отстоявана всеки ден.

Входът за концерта е свободен. Нека заедно отбележим празничния ден и съчетаем духа на независимостта с енергията на младостта и рок музиката.

