С емоционален поетичен спектакъл „Малкото е повече“ бе представена новата книга на Диана Саватева „Трилистна детелина“

С емоционален поетичен спектакъл „Малкото е повече“ с участието на интелектуалци, известни бургазлии и много приятели, Диана Саватева представи новата си поетична творба „Трилистна детелина“.

Събитието, част от фестивала „С книга на плажа“, събра в двора на Експозиционен център „Флора“ пъстра публика от популярни лица от артистичните и делови среди.

Извън сценария, който включваше блицове, музика, поезия и пърформанс, обичаният бургаски изпълнител Вениамин изненада Саватева с огромен букет малко преди той самият да изнесе концерт на друга локация в Морската градина.

Поетичната вечер, организирана в партньорство с БНР – Бургас, е сред събитията под знака на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата. Тя поставя във фокуса на вниманието кратките лирически форми като специфичен поджанр, с реверанс към предходното поколение творци.

Журналистът от БНР Петя Янакиева бе модератор на „Малкото е повече“. В нейното импровизирано студио влязоха редакторът на книгата Аксиния Михайлова, поетесата Керана Ангелова и издателят Румяна Емануилиду, която говори за предстоящия юбилей на издателска къща „Знаци“. Гости на премиерата бяха преводачът Кристофър Бъкстон, както и редакторът на английския текст Златка Костова.

Публиката се наслади на кратък поетичен спектакъл, в който се усети вещата режисьорска намеса на Румен Велев, както и погледа на хореографа Петя Стойкова върху пластичните импровизации. Двамата приеха предизвикателството да бъдат и рецитатори заедно с Гергана Чакърова, Детелина Минева – дизайнер на книгата, Гочо Гочев и Данко Мицев.

„Трилистна детелина“ съдържа кратки лирически форми, които авторката определя като нава, видения и безпокойства. Трите части на книгата са вдъхновени от поетите Иван Методиев, Николай Искъров и Фернандо Песоа. Автор на корицата и на илюстрациите е Капка Кънева, преподавател в Националната художествена академия. Печат – издателство „Фабер“.

В края на вечерта свои творби представиха млади автори от клуба на Добрина Топалова „За хвърчащите хора“. Те също ще имат премиера на сборник с кратки лирически форми – на 15 август, от 11 ч., сцената на фестивала „С книга на плажа“.

Диана Саватева е автор на поетичните книги „Памет за щастие“ 2009, „Градът – любовна карта“2012, „Капка, изпреварила дъжд“ 2022.

Диана Саватева е поет, публицист и обществена фигура, която умело изгражда мост между културата и гражданската ангажираност. Дългогодишен журналист и редактор в „24 часа“, в момента е зам.-кмет по „Култура и вероизповедания“ на Община Бургас.

Facebook

Twitter



Shares