С две изложби и концерт продължиха инициативите, посветени на Деня на народните будители

В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители продължава поредицата от събития, които Община Разград посвещава на празника на духовността.

Тази вечер в стъклената зала на Художествената галерия „Проф. Илия Петров” бе открита изложба под надслов „Живата памет на България – носиите и шевиците разказват“. Експозицията включва 16 български носии от различни етнографски области, събрани от майстора везбар и майстор на народни носии Детелина Дачева. На откриването на експозицията заместник-кметът на Община Разград Елка Неделчева благодари на авторката за това, което излиза изпод ръцете й, заяви, че във всяка носия се вижда българския дух, който трябва да пребъде. Г-жа Неделчева изрази надежда, че хора като Детелина Дачева ще вдъхне любов към българщината сред младите хора. Заместник-кметът Елка Неделчева нарече авторката „не само изключително талантлив художник, но и културен посланик на обединението на минало и настояще”. Г-жа Неделчева поздрави Детелина Дачева и за избора на периода, в който да открие изложбатаь с думите: „това е едно послание преди Деня на будителите от един съвременен будител”.

Детелина Дачева съобщи, че след изложбата, която може да бъде видяна до 7 ноември, една от носиите – хърцойската – ще бъде дарена на Регионалния исторически музей.

Тя получи поздравления за откриването на изложбата си и от директора на Регионалния исторически музей Таня Тодорова, от своя учител по етнография акад. Иван Симеонов. Гости на откриването бяха и заместник областният управител Назиф Зюлкяр и началникът на отдел „Култура, туризъм и международни връзки” в Община Разград Катерина Ганева.

Част от събитието бе и представянето на сборника „Стари песенни съкровища”, който включва 57 капански песни, събрани от певеца Петър Кирилов.

Другите две събития, посветени на Деня на народните будители, се случиха в симбиоза в НЧ”Развитие 1869”. Хор „Железни струни” с диригент Красен Иванов и корепетитор Даниела Никифорова заедно с хор „Славянско единство” от Горна Оряховица с диригент Донка Копринкова и корепетитор Антон Благоев представиха част от изпълненията, с които през лятото участваха във фестивал в Италия, а във фоайето на читалището бяха подредени снимки от този фестивал. Част от снимките от фотоизложбата са направени от хористите от двете формации, а друга част – са предоставени от екипа на фестивала в областта Емилия Романя. Снимките са както от фестивалните вечери и репетиционни моменти, така и от свободното време, през което хористите от двете формация имаха възможност да разгледат района в красива Италия.

Концертът пред разградската публика започна тематично в навечерието на утрешния празник с изпълнение на „Будители народни, продължи с творби на Моцарт, Верди,Вангелис и Хендел. Импровизирано концертът завърши с „Родна песен нас навек ни свързва”.

В публиката изпълненията на двете формации аплодира председателят на Общински съвет-Разград Галина Георгиева.

Навръх 1 ноември Деня на народните будители в 10,30 ч. ще се проведе ритуал по поднасяне на венци и цветя на паметната плоча пред къщата музей „Станка и Никола Икономови”.

