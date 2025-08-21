С БЛАГОДАРНОСТ ЗА 20-ГОДИШНИЯ НЕУМОРЕН ТРУД КАТО ДИРЕКТОР

С топли думи, цветя и признателност кметът на община Банско Стойчо Баненски и екипът му поздравиха госпожа Зорка Шумарева – дългогодишен директор на ОУ „Св. Климент Охридски“ в град Добринище, по повод нейното пенсиониране.

В своето обръщение кметът подчерта, че като лидер на учителската общност в продължение на 20 години, госпожа Шумарева се е утвърдила като вдъхновяващ пример за отдаденост, професионализъм и човечност.

Благодарение на нейното ръководство училището в Добринище не само устоява на предизвикателствата, но и се развива като уважавана образователна институция с традиции, дух и авторитет.

От името на общинското ръководство кметът Баненски изрази своята дълбока благодарност за годините на всеотдайна работа и пожела на госпожа Шумарева здраве, щастие и незабравими мигове в новия етап от живота ѝ.

Facebook

Twitter



Shares