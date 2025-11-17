С 4 златни медала на световно по силов трибой се окичи атлет от Стара Загора

Стоян Георгиев, който участва с подкрепата на Община Стара Загора и БФ по силов трибой, зае второ място сред всички състезатели от групата на Спешъл Олимпикс в класирането „Шампион на шампионите“

Четири златни медала на Световното първенство по силов трибой на Международната организация по силов трибой (IPF) завоюва старозагорският атлет Стоян Георгиев. Спортната надпревара се проведе в периода от 11 до 16 ноември 2025 г. в румънския град Клуж-Напока.

Участието на Стоян Георгиев стана възможно с подкрепата на Българската федерация по силов трибой и Община Стара Загора, оповестиха от Спешъл Олимпикс България.

На проведената на 15 ноември състезателна серия в групата на Спешъл Олимпикс до 83 кг. Стоян Георгиев спечели златото във всички четири дисциплини: клек – 152.5 кг., вдигане от лег – 82.5 кг., мъртва тяга – 160 кг., и трибой – 395 кг.

„Във всяка дисциплина Стоян подобри личните си рекорди. Той постигна 9 успешни опита от 9 възможни, демонстрирайки отлична подготовка и стабилност на подиума. В класирането „Шампион на шампионите“ Стоян зае второ място сред всички състезатели от групата на Спешъл Олимпикс“, съобщи националният треньор по силов трибой и европейски съветник на Спешъл Олимпикс Ивелина Кирилова.

„Стоян имаше подготовка с вдигане на тежести, но силовият трибой изисква друга дисциплина и техника. Постиженията на кръговете от републиканското първенство по силов трибой ни дадоха самочувствие и основание да вярваме, че се борим за злато от самото начало“, сподели Стоян Стоянов – дядо и личен треньор на Стоян Георгиев.

„Важно е да тренираш и да слушаш треньора. Тогава ще успееш! Вълнуващо е да прозвучи българският химн в залата при награждаването“, посочи атлетът Стоян Георгиев. Той е спечелил и нещо още по-ценно – множество нови приятели.

Ивелина Кирилова очерта предстоящите планове. „Освен участие в кръговете на републиканското първенство по силов трибой в България, подали сме заявка за участие в Националните игри на Спешъл Олимпикс Германия. Те ще се проведат в Берлин догодина. Подготвяме се и за участие в Световните летни игри на Спешъл Олимпикс в Чили в края на 2027 г.“, информира още тя.

Стоян Георгиев участва успешно в програмата на Спешъл Олимпикс България през последните 3 години като регистриран атлет по силов трибой. Личен треньор на Стоян по силов трибой е неговият дядо Стоян Стоянов. През 2025 г. с подкрепата на Българската федерация по силов трибой и националния треньор по силов трибой на Спешъл Олимпикс България Ивелина Кирилова, Стоян се подготви и участва успешно в Републиканското първенство по силов трибой, проведено в Горна Оряховица на 11-14 април 2025 г. и в трети кръг от Републиканското първенство по силов трибой в Кърджали на 19-21 септември 2025 г.

Мисията на Спешъл Олимпикс е да организира целогодишно спортно-състезателна дейност в различни олимпийски спортове за деца и възрастни с интелектуални затруднения, като им предоставя устойчиви възможности за развитие на тяхната физическа култура, да проявяват смелост, да изпитват радост, както и да осигури възможност да споделят дарбите и уменията си със своите семейства, своите връстници и общности.

