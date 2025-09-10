сряда, септември 10, 2025
РЗИ – Велико Търново провежда кампания „eЗдраве“ в Свищов

За популяризиране на електронното здравно досие и мобилното приложение „eЗдраве“ РЗИ – Велико Търново организира съвместно с Община Свищов информационен ден в град Свищов.

Кампанията се провежда с цел улесняване на достъпа на гражданите до информация и съдействие при сдвояване на профилите им в системата на мобилното приложение. Приложението предоставя възможност за проследяване на данните за извършени прегледи, изследвания, хоспитализации и всички здравни записи за лицето, активирало „eЗдраве“ и неговите ненавършили пълнолетие деца.

Всички граждани могат да се възползват от напълно безплатна консултация и съдействие на:

✅ на 17.09.2025 г. в град Свищов от 10:00 ч. до 15:00 ч. във фоайето на сградата на Община Свищов.

