РЗИ – Шумен информира Общината и кметския наместник на село Овчарово за качеството на водата от местен водоизточник
Регионалната здравна инспекция – Шумен информира Общината за извършено пробонабиране на 4 ноември 2025 г. от местен водоизточник в село Овчарово.
Бяха получени следните резултати, се казва в писмо, изпратено до кмета на Шумен и кметския наместник на Овчарово:
- Водата от чешмата на ул. „Ленин“ № 41, пункт – кметство, в село Овчарово е с установено наднормено съдържание на нитрати. При допустими 50 мг/л, резултатът е отчел 68 мг/л.
В писмото се посочва, че трябва да бъде уведомено и населението за качеството на водата.
От Регионалната здравна инспекция обръщат внимание, че ще продължават извършването на мониторинг на водата, доставяна за питейно-битови нужди на територията на област Шумен.