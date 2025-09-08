понеделник, септември 8, 2025
Региона

Руси Чанев на голям екран – явлението “Авантаж” и документалния “Душа на актьор“

Две вечери посветени на таланта на Руси Чанев ви очакват на 23 и 24 септември в Културен дом НХК.

На 23 септември от 19.00 може да гледате реставрирана версия на филмът-явление в българската  кинематография “Авантаж”. На следващия ден ще бъде представен документалният разказ за актьора “Душа на актьор” от 17.30 часа.

„Душа на актьор“ е документален филм, който разкрива пъзела на един изключителен живот и вдъхновяваща кариера – тази на Руси Чанев. Лентата повежда зрителя по следите на неговата философия за изкуството, неговата отдаденост и силата на сцената като съдба.

Филмът на режисьора Ема Константинова, сценариста Георги Тошев и оператора Стефан Н. Щерев представя Руси Чанев не само през неговите роли и ярки актьорски превъплъщения, но и през очите на колегите и приятелите му – хората, които най-добре познават дълбочината на неговия талант и човешка същност. Камерата се връща и към родния му Бургас – градът, в който са посяти първите му мечти за сцена, мечти, които по-късно се превръщат в реалност на най-големите театрални сцени и успешни филмови продукции.

„Душа на актьор“ е портрет на човек с мисия – да вдъхновява, да търси и да дарява смисъл чрез изкуството. Това е интимен разказ за Руси Чанев – актьор с необятна душа, чиито образи и думи продължават да живеят отвъд времето.

Руси Чанев оставя след себе си десетки незабравими роли в киното и театъра – сред тях „Мера според мера“, „Авантаж“, „Мъжки времена“, както и емблематични постановки на Народния театър. Той е носител на редица отличия, включително наградата „Аскеер“ за цялостен принос.

„Душа на актьор“ е филм за човека с мисия в изкуството. Интимен портрет на един голям артист, който оставя следа не само със своя талант, но и със своята човешка дълбочина.

Времетраене – 44 минути

Продуцент – АРО+, 2025

С подкрепата на Община Бургас и Столична програма „Култура“

