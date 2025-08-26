Русенски таланти с престижни отличия от Международния конкурс „Речни ноти“

Младите изпълнители от двете вокални школи към Общинския младежки дом в Русе се представиха блестящо на Международния конкурс „Речни ноти“, който се проведе от 22 до 24 август в Тутракан.

В надпреварата участваха близо 250 таланти от страната и чужбина, състезавайки се в пет възрастови групи и пет категории. Изпълненията бяха оценявани от авторитетно жури, чийто председател беше композиторът Хайгашод Агасян.

Маги Тодорова и Кристиян Илков от Вокално студио за поп и джаз пеене „Икономов“ с ръководител Вили Икономов взеха три отличия. Маги Тодорова заслужи Специалната награда за изключително представяне, а Кристиян Илков зае първо място в категория „С песните на Хайгашод Агасян“ и трето място в категория „Джаз“.

Три възпитанички на Вокална школа „Приста“ с ръководител Доротея Бальовска също получиха отличия. Дария Стефанова беше удостоена с Наградата на кмета на община Тутракан и покана за безплатно участие в конкурс в Италия. Елена Димитрова се класира на първо място в раздел „С песните на Хайгашод Агасян“ и на второ място в раздел „Мюзикъл“. Беше ѝ връчена и покана за безплатно участие в конкурс в Португалия. Елена Панайотова грабна две втори места в разделите поп и джаз и покана за участие в конкурс в Беларус.

