Русенци отбелязаха 117 години от Независимостта

С церемония по полагане на венци и цветя пред паметника на Свободата в Русе бяха отбелязани 117 години от обявяването на Независимостта на България. Церемонията бе организирана от Община Русе, а на нея присъства и областният управител Драгомир Драганов. Той посочи, че Независимостта е сред най-светлите върхове в нашата история и, че е повече от политически акт. „Независимостта е воля. Воля да бъдеш господар на собствената си съдба. Воля да отхвърлиш всяка чужда опека и всяко съмнение, че можеш да бъдеш нещо по-малко от свободен народ. Именно независимостта бе тази, която определи дали ще бъдем истински свободна държава или зависима периферия на чужди интереси, но и нека не забравяме, че за да сме реално независими трябва да имаме куража да носим сами последствията от своите решения. Днес наш дълг е да бъдем достойни наследници на тази сила, да не оставяме независимостта само в уроците по история, а да я носим в делата си – като граждани, като общество, като държава. Днес независимостта не е само въпрос на граници и суверенитет. Тя е въпрос на върховенство на правото и на устойчиво развитие. Независимостта днес означава да можем сами да вземаме решенията си, без да допускаме да бъдем използвани като пешки в чужди игри“, подчерта Драганов и заяви, че също така не трябва да допускаме определени политически сили да ни разединяват. „Нека не забравяме, че тук, на брега на река Дунав, където България среща Европа, пламнаха идеи за свобода, тук се родиха първите мостове към модерността, тук духът на предприемчивостта и просвещението даде сили на целия народ. Русенци бяхме тези, които показахме, че независимостта не е само политически акт, а и културна, икономическа и духовна самостоятелност“, сподели още областният управител.

„Преди 117 години България и българският народ силно и гордо заявиха, че искат да живеят като независима нация. Днес не е просто един от празничните дни в нашия календар, ние трябва да го чувстваме и носим в себе си като завет, защото когато ние българите се изправим, застанем рамо до рамо и си поставим свети цели, ние можем само в името на нашата народност, нация и държава да ги постигнем“, каза от своя страна кметът Пенчо Милков. Според него Независимостта на България има голямо историческо и политическо значение и подчерта, че тя е постигната самостоятелно от българския народ, единно и без противопоставяне. „Обратно нашият народ устоява и черпи сила от противопоставянето на външните сили и довежда до успешен край обявяването на Независимостта. Така се завършва дългият път за национално освобождение и акта на Съединението. Независимостта се постигната по мирен път със силата на волята и характера на една нация, а не със силата на войната“, заяви кметът Милков и отбеляза, че Независимостта е отговорност, а не само исторически факт, който се отстоява ежедневно. Той посочи още, че Независимостта е морална и етична сила в сърцето на всеки един от нас и призова да помним и носим в сърцата си изконната българска същност и традиция. „Независимост без честна дума и вярно слово е измама. Независимостта е дългосрочна и непрекъсната битка, а не временни съюзи, търсещи енергия от кратковременни ползи. Ние трябва да помним, че правим избор всеки един ден между честността и измамата, между обществена полза и личния интерес и между това да заемем място до силните на деня или да заемем гордо позиция и да поведем хората със себе си“, категоричен бе Милков.

В чест на празника началникът на гарнизона и командир на Военно формирование 32420 подполковник Павли Илиев прие почетния караул. В събитието участваха и представители на Военно формирование 42520 – Щръклево. Духовият оркестър начело с диригент Димчо Рубчев изпълни множество празнични маршове. Строен бе и XIII Младежки гвардейски отряд към Общинския младежки дом. Присъстващите на тържеството чуха текста на манифеста, с който е обявена Независимостта на България. Имаше и много музикални изпълнения. Водещ на събитието беше актьорът от Държавния куклен театър Димитър Пишев. Свещеници от епархията отслужиха заупокойна молитва в памет на загиналите и благодарствен молебен в чест на Деня на Независимостта на България. Те отбелязаха ролята на източната православна вяра, която е дала повод на толкова много хора да се жертват в името на националния интерес. „Няма по-голяма любов от тази човек да положи душата си за приятелите и родината си – това е ръководило нашият български народ. Когато говорим за смелост и родолюбие, трябва да знаем, че те произлизат от нашата православна вяра“, споделиха от Русенската света митрополия.

Сред официалните лица на днешните тържества бяха председателят на Общинския съвет академик Христо Белоев, ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, бивши областни управители и техните заместници, народните представители Николай Братованов, Георги Кръстев, Златан Златанов и Биляна Иванова, началникът на Военно окръжие I – Русе полковник Васил Петров, заместник-кметовете Димитър Недев, Никола Лазаров и Енчо Енчев, както и редица представители на местната и държавна власт.

