Русе за първи път домакин на Battle of the Lions: Близо 40 атлети от пет държави в битка за отличията

Четвъртото издание на международното състезание по натурален бодибилдинг WNBF Bulgaria – Battle of the Lions събра в Доходното здание състезатели от България, Гърция, Северна Македония, Румъния и Испания

Русе за първи път е домакин на международното състезание по натурален бодибилдинг WNBF Bulgaria – Battle of the Lions. Четвъртото издание на надпреварата събра в Доходното здание близо 40 атлети от пет държави – България, Гърция, Северна Македония, Румъния и Испания.

Предходните три издания на спортния форум се проведоха в Пловдив.

Официалното начало на състезанието даде кметът на община Русе Пенчо Милков, който приветства атлетите, организаторите и публиката. На откриването присъства и заместник-кметът Борислав Рачев.

„Подобни състезания показват колко много може да бъде постигнато с постоянство, самодисциплина и ясна цел. Зад представянето на всеки участник стоят години подготовка, лични усилия и характер“, заяви Милков.

Той подчерта значението на положителния пример за младите хора и ги насърчи да водят активен начин на живот и да преодоляват собствените си граници.

Амбиция за международно развитие

Организатор на Battle of the Lions е българското представителство на World Natural Bodybuilding Federation (WNBF) – международна федерация с представителства в над 60 държави.

Президент на WNBF Bulgaria е роденият в Русе Станислав (Стан) Събев – дългогодишен състезател и треньор по натурален бодибилдинг и фитнес.

„След три издания в Пловдив Battle of the Lions идва в Русе с амбицията да направим следващата крачка в развитието на състезанието. Искаме да привличаме все повече силни атлети от България и чужбина и да изградим форум, който да отговаря на международните стандарти на WNBF“, заяви Събев.

По думите му целта е състезанието да става все по-мащабно и да мотивира повече млади хора да избират спорта и да постигат резултати по естествен път – чрез постоянство, дисциплина и правилна подготовка.

Четири основни категории

Атлетите се състезават в четири основни категории – мъжка физика, бодибилдинг, класическа физика и бикини за жени.

В бодибилдинга журито оценява мускулната маса, релефа, симетрията, пропорциите и цялостното физическо развитие. При класическата физика акцентът е върху хармоничните пропорции, симетрията и атлетичната визия.

В мъжката физика се оценяват балансираното телосложение, мускулният тонус, релефът и цялостното представяне, а при женската категория бикини – пропорциите, хармоничната физика, мускулният тонус и цялостната визия.

Строги правила за допинг контрол

Battle of the Lions се провежда съгласно правилата на WNBF, като важна част от регламента са строгите изисквания за допинг контрол.

Всички участници преминават предварително полиграфско изследване като част от процедурите за спазване на принципите на натуралния бодибилдинг. Целта е да бъдат осигурени равни условия за атлетите, постигнали формата си чрез тренировки, дисциплина и правилно хранене, без употреба на забранени субстанции.

Освен спортната надпревара, Battle of the Lions има за цел да популяризира принципите на честния спорт и здравословния начин на живот.

Организаторите имат амбицията състезанието да се превърне в ежегодно международно събитие, а Русе да заеме трайно място в календара на европейския натурален бодибилдинг.

Състезателната програма продължава през целия ден в Доходното здание, като крайното класиране се определя съобразно международния регламент на WNBF.