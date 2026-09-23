Русе търси нови инвестиции от Китай: Пенчо Милков представи възможностите на града пред компании от Хъбей

Кметът на Русе участва в Китайско-българската среща за индустриално партньорство 2026 в София. Подписан беше меморандум за развитие на сътрудничеството и подготовка на съвместни проекти

Кметът на Русе Пенчо Милков участва по покана на представители на китайската провинция Хъбей в Китайско-българската среща за индустриално партньорство 2026, проведена в София.

Форумът постави акцент върху създаването на нови контакти и възможностите за развитие на сътрудничеството между Русе и китайски партньори в областта на икономиката, инвестициите, технологиите и образованието.

В срещата участваха представители на институции, бизнеса и браншови организации от България и Китай, както и шест предприятия от провинция Хъбей. Компаниите развиват дейност във фотоволтаичните технологии, системите за съхранение на енергия, електроенергетиката, зарядната инфраструктура, новите материали и индустриалните технологии.

Пенчо Милков представи Русе пред китайския бизнес

В изказването си кметът представи Русе като град с утвърдени индустриални традиции, стратегическо местоположение на река Дунав и непосредствена близост до Румъния, силен академичен сектор и потенциал за развитие на производства и технологии с висока добавена стойност.

Според Милков сътрудничеството между университетите, бизнеса и младите специалисти може да се превърне в основа за обмен на знания, технологии и нови идеи.

Той открои Русенския университет „Ангел Кънчев“ като един от основните двигатели за развитието на града и естествен партньор за международен академичен, научен и технологичен обмен. Представено беше и международното развитие на университета чрез филиала му в Тараклия, Република Молдова.

„Когато говорим за бъдещето на отношенията между нашите страни, образованието, иновациите и развитието на младите хора имат ключово значение. Дългосрочните партньорства се изграждат не само чрез инвестиции и икономически обмен, но и чрез споделяне на знания, опит и технологии“, подчерта Милков.

Китайската делегация получи покана да посети Русе

Кметът покани представителите на китайската делегация да посетят Русе, за да се запознаят на място с икономиката, университета, предприятията и възможностите за инвестиции в града.

Целта е китайските партньори да получат по-пряка представа и за перспективите, които Северна България предлага за изграждането на дългосрочни партньорства.

Подписан е меморандум за сътрудничество

По инициатива на китайската страна в рамките на срещата беше подписан меморандум, с който се заявява интерес към развитие на сътрудничеството и подготовка на съвместни проекти.

Документът поставя основа за последващи разговори и определяне на възможните направления за партньорство. Конкретните параметри на бъдещи съвместни инициативи ще бъдат обсъждани допълнително, а при постигнато съгласие ще бъдат уреждани с отделни споразумения.

На форума беше представен и Цанжоу – индустриален и логистичен център в провинция Хъбей и домакин на Китай–ЦИЕ МСП зона за развитие на икономическите и бизнес отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа.

Сред представените китайски предприятия бяха JA Solar Technology Co., Ltd., SICON Chat Union Electric Co., Ltd., Hebei Jinzhuyou Plastic Technology Co., Ltd., Sunfly Holdings Co., Ltd., Cangzhou Qizhi Electric Power Technology Co., Ltd. и Hebei Yaoxun New Energy Technology Co., Ltd.

В русенската делегация участваха още изпълнителният директор на Русенската търговско-индустриална камара Милен Добрев и представителят на камарата инж. Валери Андреев.