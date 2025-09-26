Русе с одобрен проект за културни инициативи по Плана за възстановяване

Средства в размер на 176 304 лв. спечели Община Русе по Плана за възстановяване и устойчивост.

Проектното предложение е по Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“. То включва разнообразни културни формати и достигане до нови публики. Общата му стойност е 264 456 лв., от които 88 152.27 лв. са собствено финансиране.

Предложението надгражда вече утвърдените културни събития в Русе – Коледното надиграване, Новогодишния концерт и концерта на Фестивалния оркестър, който е част от Международния фестивал „Мартенски музикални дни“. Предвиждат се да бъдат разработени още иновативни формати – интерактивен спектакъл „България пее“ в „Арена Русе“, както и петмесечна програма на Русенската художествена галерия „Творчески ателиета за всички“, насочена към различни възрастови и социални групи.

Срокът за изпълнение на дейностите е до 31 март 2026 г.

