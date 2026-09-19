Русе празнува с торта „Гараш“ два дни – рекордните 148 сладкари се включиха в конкурса

Кметът Пенчо Милков откри петото издание на празника, който събира сладкарско изкуство, история, музика и забавления в центъра на града

Кметът на Русе Пенчо Милков откри петото издание на Празника на торта „Гараш“, който тази година за първи път се провежда в рамките на два дни – 19 и 20 септември.

Центърът на Русе отново се превръща в място за среща на сладкарското изкуство, историята, музиката и забавленията. Пространствата около площад „Свобода“, Доходното здание и Държавна опера – Русе са част от празничната зона за жителите и гостите на града.

Събитието се организира от Община Русе, ОП „Русе Арт“ и Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“.

„Торта „Гараш“ е създадена в Русе преди повече от век, но историята ѝ продължава да се пише и днес. Всяко ново издание на този празник показва, че можем да пазим една традиция, като едновременно с това ѝ даваме нови вкусове, идеи и лица“, заяви Пенчо Милков при откриването.

По думите му една от най-големите ценности на празника е, че успява да събере различни поколения и да представи пред гостите на Русе „история, която има собствен вкус“.

На официалното откриване присъства и заместник-кметът Златомира Стефанова, която приветства участниците и гостите.

„Това събитие е толкова специално, защото има силата да ни събира“, заяви тя.

Рекордните 148 участници се борят за най-добра торта „Гараш“

Непосредствено след официалното откриване започна конкурсът за най-добра торта „Гараш“. Тази година той събира рекордните 148 любители сладкари от цялата страна.

Участниците се състезават в три категории – традиционна торта „Гараш“, модерна интерпретация на прочутия десерт и домашна торта „Гараш“ – „Рецепта от стария тефтер“.

Тортите се оценяват от професионално жури. Освен призовите места са предвидени и специални отличия – „Най-атрактивна торта“, „Торта „Гараш“ на публиката“, „Най-вкусна торта“, „Най-добра история за домашна торта“ и „Тортата на Русе“.

Всеки участник ще получи и поощрителна награда.

Сладкарски работилници, история и забавления в центъра на Русе

Програмата включва множество събития на различни места в централната част на града.

До Паметника на Свободата посетителите могат да разгледат Алея „Модни пространства“ с фотокътове, вдъхновени от виенска сладкарница и шивашко ателие от края на XIX век. Организирани са още творческа работилница и базар с ръчно изработени изделия.

На Ларгото пред Държавна опера – Русе шеф Иван Александров и неговият екип провеждат детски сладкарски мастър класове, в които малките участници могат сами да приготвят и декорират сладки изделия.

Предвидени са още „Детска торта „Гараш“, анимация за деца от Художествената галерия – Русе и инициативи на Академия „Деца шампиони“.

За любителите на историята са организирани безплатни пешеходни туристически обиколки с екскурзовод. Част от програмата е и събитието „Класическа музика и шоколад“.

Queen Sensation и лазерно шоу в събота вечер

В събота от 17 часа в Голямата зала на Доходното здание публиката ще може да гледа безплатно детския български филм „Ема и Шоколандия“.

След това програмата продължава с DJ Groovy George, а от 20 часа на сцената пред Община Русе ще излезе сръбската трибют група Queen Sensation с концерт, посветен на хитовете на Queen.

Първата вечер ще завърши с лазерно шоу на Анди Фолкнър.

Победителите ще станат ясни на 20 септември

Вторият ден на Празника на торта „Гараш“ ще предложи още детски сладкарски занимания, кулинарни демонстрации, Алея „Модни пространства“ и активности за деца и възрастни.

Кулминацията на конкурсната програма ще бъде в 15 часа на 20 септември, когато на сцената пред Община Русе ще бъдат наградени победителите в трите категории за най-добра торта „Гараш“.

Финалната вечер включва DJ Groovy George, танцовия спектакъл „Пулсът на деня“ на възпитаници на ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“, изпълнения на Кристиян Илков и концерт на Роби.

Концертът на Роби започва в 20 часа и ще постави финала на двудневния празник.