Русе подкрепя изграждането на паметник на Стефан Караджа в румънския Тулча

Общинските съветници взеха днес решение да бъде подпомогната инициативата за изграждане на бюст-паметник на Стефан Караджа в град Тулча, Румъния. Гласувано бе да бъдат отпуснати 10 000 лв. от общинския бюджет по предложение на кмета Пенчо Милков. Идеята за издигане на паметника е на Българското посолство в Букурещ и е посветена на 185-ата годишнина от рождението на бележития български революционер.

„Гордост за русенци е фактът, че нашият град е най-големият дарител на тази родолюбива кауза“, заяви кметът Милков. Той също така заяви, че сумата е увеличена от 3 000 на 10 000 лв., след направен анализ на възможностите на Община Русе.

Средствата ще бъдат преведени по дарителската сметка на Българо-румънската търговска камара, която отговаря за финансовото обезпечаване на проекта.

Тулча е избран заради особено важната си роля в живота на Стефан Караджа, който живее и работи там между 1854 и 1862 г., както и заради българската общност в града.

Със съдействието на Община Русе бе осигурено съгласието на скулптора Георги Радулов – автор на съществуващия паметник на Стефан Караджа в Русе, който ще бъде възпроизведен в Тулча. Вече е направена отливка, а местен архитект подготвя необходимата документация за изграждането на монумента.

Общата стойност на проекта възлиза на около 40 000 лв. и включва разходи за авторски права и възнаграждения, изработка на бронзовия бюст, проектантски услуги, транспорт и монтаж, както и административни такси. В момента се събират дарения, а имената на дарителите ще бъдат увековечени върху плоча, поставена до паметника.

Официалното откриване на монумента в Тулча е планирано за ноември, като подкрепата на Русе за инициативата е още едно доказателство за отдадеността на града към съхраняването на историческата памет и за активното културно и дипломатическо партньорство между България и Румъния.

