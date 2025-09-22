понеделник, септември 22, 2025
Русе отбеляза 117 години от Независимостта на България

С тържествена церемония пред Паметника на свободата русенци отпразнуваха 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България.

„Днес отбелязваме деня, в който България заяви пред целия свят своята независимост. Това не е просто дата в календара – това е завет. Завет, че една нация има силата да изгради своето бъдеще, когато стои изправена и отговорна пред себе си и пред историята“. С тези думи кметът Пенчо Милков се обърна към присъстващите на събитието. Слово за празника произнесе и областният управител Драгомир Драганов. Сред официалните гости бяха зам.-кметовете Енчо Енчев, Димитър Недев и Никола Лазаров, председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев, ректорът на РУ „Ангел Кънчев“ доц. д-р Десислава Атанасова, общински съветници, представители на политически партии, на държавни и общински институции, общественици и граждани.

По случай празника почетни караули бяха строени от Военно формирование 32420 и XIII Младежки гвардейски отряд към Общинския младежки дом. Музикалното оформление бе поверено на Общинския духов оркестър с диригент Димчо Рубчев.

Духовници от Русенската света митрополия отслужиха благодарствен молебен и заупокойна молитва за героите, отдали живота си за свободата и независимостта на България.

В програмата със свои изпълнение участие взеха ДЮФА „Зорница“, Детска вокална група „Слънце“ към Общинския детски център за култура и изкуство с ръководител д-р Наталия Константинова, както и певицата Жулиета Иванова.

В знак на признателност представители на политически партии, институции, организации и граждани поднесоха венци и цветя пред Паметника на свободата.

Водещ на церемонията беше актьорът Димитър Пишев.

