Русе и Гюргево подготвят второто издание на „Парад по Дунав“

Трансграничната инициатива ще се проведе от 25 до 27 юни 2027 г. и ще бъде разширена до тридневен формат

Община Русе и румънската асоциация „Арпатия“ започнаха подготовката за второто издание на трансграничната инициатива „Парад по Дунав“. Събитието ще се проведе от 25 до 27 юни 2027 г., като организаторите предвиждат тридневна програма с активности по двата бряга на Дунав.

Началото на съвместната подготовка беше поставено на работна среща в сградата на Община Русе с участието на заместник-кметовете Златомира Стефанова и Борислав Рачев и председателя на румънската асоциация „Арпатия“ Дан Балинт.

От еднодневен парад към тридневна програма

Първото издание на „Парад по Дунав – Два бряга, една река“ събра над 200 участници с плавателни съдове от България и Румъния. Инициативата беше включена и в официалния календар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в рамките на Българското председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR).

През 2027 г. форматът ще бъде разширен, като към плавателната част ще бъдат добавени културни, спортни и занимателни активности. Предвиждат се концерти на открито, творчески занимания, кулинарни зони и демонстрации, както и повече възможности за участие на жителите и гостите на Русе и Гюргево.

Очаква се и участие от Сърбия

След първото издание интерес към инициативата са заявили и екипажи и клубове от Сърбия. Това създава възможност през 2027 г. в „Парад по Дунав“ да се включат представители на още една дунавска държава.

Русенският кей и румънският остров Мокану отново ще бъдат сред основните места за провеждане на събитията.

Чрез общата програма от двете страни на реката организаторите целят да насърчат трансграничните контакти, туризма и културния обмен, както и да утвърдят Дунав като пространство за срещи и съвместни инициативи.

По време на работната среща българските и румънските партньори са обсъдили и конкретните организационни направления, по които ще продължат подготовката през следващите месеци.