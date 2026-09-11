Русе е на седмо място в страната по средна брутна заплата

Бюджетът, доходите, кадровият недостиг и оптимизацията на държавната администрация бяха обсъдени на Областния съвет за тристранно сътрудничество

Област Русе заема седмо място в страната по размер на средната брутна работна заплата, която през юни достига 1179 евро. Данните бяха представени по време на заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество, водено от заместник областния управител д-р Валери Йорданов.

Пред Русе по този показател се нареждат София-град, София област, Пловдив, Варна, Стара Загора и Враца. По-високото средно възнаграждение във Врачанска област традиционно се свързва с АЕЦ „Козлодуй“.

Средната заплата за страната през юни е 1421 евро, като в частния сектор достига 1427 евро, а в обществения – 1404 евро.

Най-високи остават възнагражденията в ИТ сектора – средно 3117 евро, докато хотелиерството и ресторантьорството са на другия край на класацията със средно 896 евро.

Бюджетът и отражението му върху бизнеса

Сред основните теми на заседанието бяха бюджетната политика и влиянието ѝ върху икономическата среда, бизнеса, пазара на труда и доходите.

Според д-р Валери Йорданов новата бюджетна политика на правителството на „Прогресивна България“ трябва да създаде условия за устойчив икономически растеж, подкрепа за частния сектор и увеличаване на заетостта.

„Бюджетът не е само разчет на приходи и разходи – той е инструмент за развитие. Затова е важно решенията за публичните средства да бъдат вземани с ясното съзнание за тяхното отражение върху бизнеса, работещите хора и развитието на региона“, заяви Йорданов.

Предстои анализ на държавната администрация

Обсъдена беше и възможността за съкращаване на незаети щатни бройки в държавната администрация, както и на служители, достигнали пенсионна възраст.

Преди предприемането на конкретни действия се предвижда детайлен анализ на функциите на отделните структури и ежедневната натовареност на служителите.

Не се изключват и структурни промени, сред които сливане, вливане или разделяне на определени административни звена.

Синдикатите посочиха като сериозен проблем ниските възнаграждения в общинските администрации, които затрудняват привличането и задържането на квалифицирани специалисти.

Образованието трябва да отговаря на нуждите на бизнеса

Участниците обсъдиха и провеждането на подробно анкетно проучване за кадровите потребности на Русенска област.

Представителите на институциите, бизнеса и синдикатите се обединиха около позицията, че образователната система трябва да бъде по-тясно свързана с реалните потребности на работодателите.

Целта е подготовката на специалисти да отговаря по-добре на търсенето на пазара на труда и да се ограничи недостигът на квалифицирани кадри.

Предвижда се заседанията на Областния съвет за тристранно сътрудничество да се провеждат редовно. Обсъжда се и сключването на нови колективни трудови договори, като на първи етап подобна възможност се предвижда в Ценово.

Заседанието беше свикано по инициатива на Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа“ – Русе с председател Кирил Черкезов. В него участваха още областният координатор на КНСБ Боянка Димитрова, представители на работодателски организации и общинските администрации.