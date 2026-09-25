Русе дирижира операта в Международния ден на музиката – 1 октомври
На 1 октомври – Международния ден на музиката, русенци ще могат не само да слушат
класическа музика, но и сами да дирижират оркестъра на Държавна опера – Русе.
На 1 октомври, четвъртък, от 18:00 часа площадът пред Доходното здание ще се
превърне в необичаен концертен подиум, на който публиката ще има възможност да
влезе в ролята на диригент.
Инициативата „Русе дирижира операта“ ще събере на едно място солисти и оркестранти
на Държавна опера – Русе, а зад диригентския пулт ще бъде главният диригент на
Русенската опера маестро Димитър Косев. Концертмайстор ще бъде Тамара Лазарова.
Концертната програма е подбрана от най-известни и любими класически произведения.
Специалният акцент обаче ще бъде възможността всеки желаещ да се качи на
диригентския подиум и да дирижира музикален фрагмент заедно с професионалния
оркестър.
Не е необходимо участниците да имат музикално образование или предишен опит. Тук
най-важни са желанието, артистичността и смелостта да застанеш пред десетки
професионални музиканти.
Идеята за „Русе дирижира операта“ е на маестро Димитър Косев и е реализирана за
първи път през 2020 година, отново на 1 октомври.
Още тогава инициативата предизвиква огромен интерес. На диригентския подиум
застават русенци от различни поколения – от малки деца до възрастни хора, които искат
да изпитат усещането да ръководиш цял оркестър. Сред участниците има и бивши
оркестранти, които този път застават от другата страна – с диригентска палка в ръка.
За публиката това е забавление, но и възможност да се докосне по непосредствен начин
до професията на диригента – една от най-отговорните и впечатляващи роли в
музикалното изпълнение.
Да накараш десетки музиканти да следват твоя жест, да усетиш пулса на музиката и за
няколко минути да бъдеш начело на професионален оркестър е предизвикателство,
което трудно може да бъде забравено.
А тази година оркестрантите и солистите на Държавна опера – Русе отново са готови да
помогнат на всеки смел русенец да се справи с диригентската палка.
Елате и опитайте! Може би именно вашият жест ще даде началото на следващото
музикално приключение.
„РУСЕ ДИРИЖИРА ОПЕРАТА“
1 октомври 2026 г. (четвъртък), 18:00 часа
Площадът пред Доходното здание – Русе
Солисти и оркестър на Държавна опера – Русе
Диригент: Димитър Косев
Концертмайстор: Тамара Лазарова
Вход свободен.