Русе дирижира операта в Международния ден на музиката – 1 октомври

На 1 октомври – Международния ден на музиката, русенци ще могат не само да слушат

класическа музика, но и сами да дирижират оркестъра на Държавна опера – Русе.

На 1 октомври, четвъртък, от 18:00 часа площадът пред Доходното здание ще се

превърне в необичаен концертен подиум, на който публиката ще има възможност да

влезе в ролята на диригент.

Инициативата „Русе дирижира операта“ ще събере на едно място солисти и оркестранти

на Държавна опера – Русе, а зад диригентския пулт ще бъде главният диригент на

Русенската опера маестро Димитър Косев. Концертмайстор ще бъде Тамара Лазарова.

Концертната програма е подбрана от най-известни и любими класически произведения.

Специалният акцент обаче ще бъде възможността всеки желаещ да се качи на

диригентския подиум и да дирижира музикален фрагмент заедно с професионалния

оркестър.

Не е необходимо участниците да имат музикално образование или предишен опит. Тук

най-важни са желанието, артистичността и смелостта да застанеш пред десетки

професионални музиканти.

Идеята за „Русе дирижира операта“ е на маестро Димитър Косев и е реализирана за

първи път през 2020 година, отново на 1 октомври.

Още тогава инициативата предизвиква огромен интерес. На диригентския подиум

застават русенци от различни поколения – от малки деца до възрастни хора, които искат

да изпитат усещането да ръководиш цял оркестър. Сред участниците има и бивши

оркестранти, които този път застават от другата страна – с диригентска палка в ръка.

За публиката това е забавление, но и възможност да се докосне по непосредствен начин

до професията на диригента – една от най-отговорните и впечатляващи роли в

музикалното изпълнение.

Да накараш десетки музиканти да следват твоя жест, да усетиш пулса на музиката и за

няколко минути да бъдеш начело на професионален оркестър е предизвикателство,

което трудно може да бъде забравено.

А тази година оркестрантите и солистите на Държавна опера – Русе отново са готови да

помогнат на всеки смел русенец да се справи с диригентската палка.

Елате и опитайте! Може би именно вашият жест ще даде началото на следващото

музикално приключение.

„РУСЕ ДИРИЖИРА ОПЕРАТА“

1 октомври 2026 г. (четвъртък), 18:00 часа

Площадът пред Доходното здание – Русе

Солисти и оркестър на Държавна опера – Русе

Диригент: Димитър Косев

Концертмайстор: Тамара Лазарова

Вход свободен.