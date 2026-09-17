Росен Кавръков представя изложба живопис в галерия „Форум“ в Хасково

Художникът от Стара Загора ще покаже свои творби днес от 17:30 часа

Изложба живопис на художника Росен Кавръков ще бъде открита днес от 17:30 часа в галерия „Форум“ в Хасково.

Кавръков беше сред участниците в Националния пленер по живопис „В сърцето на града“, организиран от Община Хасково по повод празника на града – 8 септември.

Художникът е роден в Казанлък, а днес живее и твори в Стара Загора. Завършил е специалност „Живопис“ в Свободна академия „Жул Паскин“ в София и е член на Съюза на българските художници.

Зад гърба си Росен Кавръков има множество самостоятелни и колективни изложби. През 2024 г. е отличен с наградата на Едоардо Миролио от Националната изложба за изобразително изкуство в Сливен.

Изложбата в галерия „Форум“ дава възможност на почитателите на изобразителното изкуство в Хасково да се запознаят отблизо с творчеството на художника.