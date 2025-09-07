Ролс-Ройс Силвър от 1959 година спечели голямата награда на Ретро парад Хасково 2025

Най-стойностният и най-класният автомобил на Ретро парад Хасково 2025 година е Ролс Ройс Силвър от 1959 година, собственост на Райчо Илиев от Търговище. Това е категоричното решение на журито, което определи за големия победил в тазгодишното издание на Ретро парад Хасково 2025.

Купата на кмета спечели BMW от 1984 на Екатерина Драгиева.

Парадът на ретро автомобилите се провежда в празничните дни на Хасково, посветени на 8 септември. Организатори са Община Хасково и Ретро клуб „Тракия“.

Кметът на Община Хасково Станислав Дечев приветства всички участници в авто-парада и поздрави публиката за все по-големия интерес към това скъпо и изключително престижно хоби.

„Благодаря на всички участници, че избират на представят своите скъпи автомобили в Хасково. Очакваме Ви отново тук, защото публиката в Хасково цени красотата на автомобилите Ви“, каза Станислав Дечев и присъди Купата на кмета на BMW от Е28 от 1984 година на Екатерина Драгиева от Хасково.

След безапелационния победил – аристократичния Ролс-Ройс Силвър, се наредиха Спасимир Арсов с Мустанг от 1967г. и Славейко Манджуков с BMW 2002 от 1974г.

Наградата на публиката спечели Волво 144 от 1970 година на Митко Георгиев.

Специални награди бяха връчени на Николай Ненков с Фолксваген, за доайена на хасковското ретро движение и емблема на хасковския клуб Петко Вълканов със Ситроен, за младият Сава Сеизов с ВАЗ и за Илхан Байрям с Фолксваген.

За публиката също имаше сувенирни награди и много настроение с участието на рок група „Прима Виста“.

Facebook

Twitter



Shares