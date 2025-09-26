Рок певецът Константин Кацаров направи вълнуващ концерт в Исторически музей – Свищов

Под надслов „Рок в музея“, днес пред къща музей „Алеко Константинов“, в Свищов се проведе поредното музикално-културно събитие, посветено на празниците „Свищовски лозници“.

Красивият двор на Историческия музей събра десетки любители на хубавите български песни, обединяващи история и съвременна култура, които бяха изпълнени от българския рок певец, вокалист и основател на група „Ренегат“ Константин Кацаров. То представи музиката си по своя уникален начин, като с лекота докосна сърцата на всички присъстващи.

Константин Кацаров благодари за възможността да пее на това прекрасно място, каквото е домът на Алеко Константинов и приветства домакините, че по такъв чудесен начин стопанисват тази историческа забележителност. Той многократно отправи благодарности и към публиката, която е дошла да го види и не скри вълнението си от взаимността с нея. Концертът беше изключително вълнуващ и всички присъстващи с удоволствие припяваха с изпълнителя едни от най-популярните и чувствени български песни.

