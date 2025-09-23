вторник, септември 23, 2025
Рок концерт в къща музей „Алеко Константинов“ по повод празника на Свищов

В празничния 26 септември (петък) от 18.00 часа, в къща музей „Алеко Константинов“ ще се състои среща с писателя и музикант Константин Кацаров. 

Събитието е част от програмата на „Свищовски лозници“ и ще предложи на посетителите музикална програма с едни от най-популярните и обичани рок и поп песни. 

Срещата с Константин Кацаров ще се случи точно преди официалното откриване на празниците, което ще бъде от 19.20 часа на площад „Алеко“. 

Експерти от социалната сфера участваха в супервизия по проекта „Укрепване на общинския капацитет в Община Разград” 

Пожарът в землищата на селата Елена и Момино е локализиран

УМБАЛ „Свети Георги“ обявява стипендии за бъдещи медицински сестри и акушерки

