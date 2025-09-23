Рок концерт в къща музей „Алеко Константинов“ по повод празника на Свищов

В празничния 26 септември (петък) от 18.00 часа, в къща музей „Алеко Константинов“ ще се състои среща с писателя и музикант Константин Кацаров.

Събитието е част от програмата на „Свищовски лозници“ и ще предложи на посетителите музикална програма с едни от най-популярните и обичани рок и поп песни.

Срещата с Константин Кацаров ще се случи точно преди официалното откриване на празниците, което ще бъде от 19.20 часа на площад „Алеко“.

