Рождественско послание на Врачанския митрополит Григорий

„Заради нас се роди Младият Отрок – Предвечният Бог”

(Из кондака на Рождество Христово)

Възлюбени в Господа чеда на светата Врачанска епархия,

Тържествено днес светата Църква прославя Раждането по плът на Богомладенеца Иисус Христос, защото в този ден като светлозарно утро на Изток изгря Слънцето на правдата – нашият Спасител и Изкупител. Като Предвечен, невидим Бог, Който живее в непристъпна светлина (срв. I Тим. 6:1), Той се яви видим като човек в пещерата край Витлеем.

Наистина трогателно е Божието слизане до Витлеемската пещера заради нас и нашето спасение. От дълбочината на Божието самопринизяване може да се съди и за величието на Божията любов към венеца на творението — човека. Божият Син се роди в овчарска пещера, сред безсловесните, за да се яви непостижимото и небесно величие на смирението. Макар отхвърлен още при раждането Си от тукашния свят, далеч от града и шума, лишен от дом, Богомладенецът ни дарува чрез Своята благодат ние да не бъдем бездомни, а да имаме дом не само тук на земята, но и горе на небесата.

От тъмната пещера изгря светлината на света, защото Господ Иисус Христос ни донесе светлото благовестие за любов и мир сред човеците, за праведност и святост, за просвета и благополучие, за култура и напредък, за мир на земята и благоволение сред човеците (срв. Лука 2:14).

Как да се отблагодарим на Този, Който светът не позна и решително отхвърли? Като направим сърцата си истински ясли на чистота на мислите и добри дела, чрез които да Го прославяме. Да Го приемем в сърцата си, означава да Го следваме и изпълняваме Неговите свети заповеди. Това ни задължава да живеем помежду си в мир и любов, да творим Неговия мир по между си и да допринасяме за него в този размирен свят. Така, както Той, великият Миротворец, дойде да примири земята с небето и човеците с Бога, като уби на кръста враждата (срв. Еф. 2:16), така и ние трябва да пазим мира и да го утвърждаваме като ценно и велико благо.

Като благопожелаваме на всички Вас, обични в Господа чеда на богодаруваната ни Врачанска епархия, крепко здраве, сили и радост в Господа, нека молим Родилия се във Витлеемските ясли Спасител на света да умири нашия свят, който е Негово прекрасно творение, и да прекрати замислите на онези, които искат войни и разрушения, сълзи и кръвопролития! Нека се потрудим да превърнем в дело ангелския рождественски химн: „Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение (Лука 2:14)”.

Христовият мир и Неговата любов да бъдат във всеки дом и семейство!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

БЛАГОСЛОВЕНА НОВА 2026 ГОДИНА!

† Врачански митрополит Григорий

гр. Враца

Facebook

Twitter



Shares