Рождественско послание на Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит д-р Киприан

РОЖДЕСТВЕНСКО ПОСЛАНИЕ ДОБОГОЛЮБИВИЯ КЛИР, ВСЕЧЕСТНОТО МОНАШЕСТВО И ВСИЧКИ ПРАВОСЛАВНИ ХРИСТИЯНИ ОТ СТАРОЗАГОРСКА ЕПАРХИЯ

„ Велика е тайната на благочестието:

Бог се яви в плът“ /1Тим.3:16/

Възлюбени в родилия се Богомладенец,

Братя и сестри, чеда на Светата православнаЦърква,

​Тайната на благочестието отново докосва с величието си духовните ни сърца. Звездата на Рождество със своята искряща радост води по пътя към Младенеца, тихо влязъл във времето и смирено започнал земния си път.

​Този, Който е пътят и истината и животът /Ср. Йоан 14:6/ слезе от небесата и се въплъщава „от Светия Дух и Дева Мария“ /Символ на вярата/. Ражда се , за да донесе спасение и радост на всички хора. Носи надежда ипризовава към братолюбие с химна на небесното войнство „ Слава във Висините Богу, и на Земята мир, между човеците благоволение!“ /Лука 2:14/. Детето, Което днессе ражда във Витлеем, премахва мрака не само впещерата, но и този в душите. В малките му ръце има топлина и утеха за всички човешки сърца.

​Радостта, препълнила сърцата на бедните витлеемски овчари, победила хилядолетия и пространства, отново ни среща. Обикновените ясли стават люлка на най-великото събитие в историята на човечеството и символ на непознато дотогава смирено величие – на духа, стаен във видима нищета, на обичта, предала Себе си в ръцете на човеците. Младенецът снема проклятието от човешкиярод, изтрива първородния грях на нашия праотец Адам и с обичта си ни съединява с Бога.

​Затова днес празнуващата Църква пее „ Словото прие плът, за да привлече към Себе Си падналия първосъздаден човек“ /из втория канон на Рождество Христово/.

​Божият Син идва, за да го прегърнем като свой брат. Той дарува невинността и чистота си, за да измием с тях греховната си същност. Чудният празник ни призовава да посрещнем Богомладенеца, да Го приемем, да бъдем Негови.

​Тази среща е уникална за всеки един от нас. Тя също е тайна, споделена между нас и Родилия се. Бог не идва с мощта и величието Си, със замаха и чудесата на творческата Си воля и бездната от съдбини наподвластните Му творения.

​Той идва, но като дете, беззащитно и търсещо взаимност и това е сърцевината на тази среща, защото в любовта си към нас, Бог е именно такъв. Той ни дарява своето доверие, независимо от това, че предварително знае за нашите съмнения, мнителност, скептицизъм и недоверия. Познава до болка нашата гордост и фалшива правда и иска да се освободим от собствения си ад. От мъчилищата, които сами си създаваме. От егоизма и омразата, от постоянните себични избори, от нелюбовта, с които даваме власт на сатаната върху себе си.

​В общуването с поднебесните сили на злото нямапокой, мир и утеха, няма радост и свобода. Св. апостол Петър предупреждава „ Бъдете трезвени, бъдете бодри, защото вашият противник, дяволът , като рикащ лъв обикаля и търси кого да погълне, противостойте му с твърда вяра“/1Петр. 5:8-9/.

​Духовните пътеки изискват труд и търпение, но без тях няма да видим раждането на Свръхестествения и да придружим мъдреците, пътуващи със звездата. Само с молитва и покаяние можем да познаем истината, аистината да ни прави свободни /ср. Йоан 8:32/. Тайното оръжие на сатаната е нашата гордост. Тя е вратата през която той влиза, за да опустоши душата, мирът и надеждата.

​Предвечният Бог , Който заради нас се роди /кондак на Рождество/ изтрива нашите грехове и страсти, катоноси радостта на смирението, без което няма вяра, дух и живот. Ако смирението не докосне сърцето, то никога няма да осъзнае какво е благочестие, нито ще може да влезе в тайната му съкровищница. Тази тайна е наистина велика, защото „ Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой , които вярва в Него… да има живот вечен“ /Йоан 3:16/.

​Сам Божият Син, раждането на Когото с толкова възторг и утеха празнуваме днес, напомня: „ Ако някой Ме люби, ще спази словото Ми“ /Йоан 14:23/. Думи за всички, които чрез вярата си, докосват обичта Му и виждат Рождественската звезда!

БЛАГОСЛОВЕН, БЛАГОДАТЕН, СВЕТЪЛ И УТЕШИТЕЛЕН ПРАЗНИК ЗА ВСЯКО ТЪРСЕЩО СЪРЦЕ!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

И НОВАТА 2026 ГОДИНА!

С радост в Родения Богомладенец,

+Старозагорски митрополит д-р Киприан

Facebook

Twitter



Shares