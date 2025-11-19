Рождествена музикална разходка очаква малки и големи

На 16 декември, вторник 2025 г. от 18.00 часа в Концертна зала „Добрич“, заповядайте на един специален органов концерт, с който да се подготвим за светлите празници.

Органистката Мария Славова е подбрала творби, носещи празничен заряд, детска непосредственост и многоцветност. Със свои изпълнения ще се присъедини и Детски хор „Маестро Захари Медникаров“ с диригент Мартин Кръстев. Ще чуем коледна музика от различни краища на Европа. Векове наред малки и големи са очаквали с надежда раждането на Сина Божи. Радвали са се и са го прославяли с чудни песни и възторжени стихове, които са непреходни със своята красота във времето. Всяко следващо поколение композитори посвоему е претворявало и обновявало старите, любими мелодии. Мария Славова включва в концерта и малките певци от нашия детски хор за да поднесат заедно една богата програма подходяща за всички възрасти и носеща коледен дух. Самата Мария започва първите си уроци по пиано също в ранна детска възраст при Надежда Анкова. Завършила е СМУ „Добри Христов” в гр. Варна и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ в гр. Пловдив със специалност пиано. Изучава орган под ръководството на проф. Нева Кръстева. Паралелно с преподавателската си дейност развива активна концертна практика като пианист и органист. Участва в многобройни концерти като солист, камерен изпълнител и акомпанятор у нас и в чужбина. Сътрудничи с различни хорови и инструментални състави. В цялата страна изнася самостоятелни органови концерти и си сътрудничи с известни музиканти. Създател и активен участник в т.нар. органов фестивал Дни на органовата музика „Fiori Muzicali / Музикални цветя“ – Добрич. В момента е пианист – органист в Камерен оркестър „Дианополис“, Ямбол. Носител на индивидуалната Годишна награда за култура на Община град Добрич, 2024 г.

Програма:

– Йохан Себастиан Бах – Прелюд и фуга Сол мажор BWV 541

– Ян де Люблин – Два танца и коледен хорал

– Бела Барток – Румънски коледни песни

– Клод Балбатр – Вариации върху песента „Йосиф е добре оженен“

– Йозеф Блатни – Вариации върху песента „Роди се Христос Господ“

– Аноним (XVIв) (Англия) – „Какво дете е това“, аранжимент Стюърт Арчър

– Хесус Гуриди – Пасторела

– Джироламо Фрескобалди – Пасторално капричио

– Йожен Гигу – Рапсодия върху коледни песни

съвместно с Детски хор „Маестро Захари Медникаров“, диригент Мартин Кръстев

– Бенджамин Бритън – Новогодишна песен

– Антонио Вивалди – „Слава на Господ във висините“, транскрипция за тригласен хор: Мартин Кръстев

– Зимна песничка – музика: Христо Недялков, текст: Димитър Спасов

Заповядайте!

Билети на касата на Концертна зала „Добрич“

Понеделник – четвъртък 10.00 – 17.30 ч.

Facebook

Twitter



Shares