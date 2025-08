Roisin Murphy: Бургас беше невероятно. Обожавам това място!

Това написа в социалните мрежи Roisin Murphy ден след концерта си на Морска гара – едно наистина незабравимо музикално преживяване.

Екстравагантната бивша вокалистка на Moloko изнесе истински спектакъл за феновете си под открито небе – впечатляващо сценично присъствие, въздействащи музикални послания и възхитителна визуална концепция.

На сцената публиката стана свидетел на истински моден пърформанс в стил *haute couture* – цветни шлейфове, обемни перуки, кожа, дантели, пера, овърсайз сака, кубични кожени тоалети, цилиндри и екстремно големи шапки в геометрични форми. Преди всяка песен Roisin сменяше визията си, а публиката беше провокирана не само от невероятния ѝ глас и творчество, но и от удивителната звукова и визуална интеракция.

Публиката притаяваше дъх пред зашеметяващото ѝ присъствие и талант, за да избухне секунди по-късно в шумни възгласи.

В този изумителен музикален спектакъл под небето на Бургас с еуфория бяха посрещнати знаковите „The Time Is Now“, „Sing It Back“, „Fader“, „You Know Me Better“ и други.

Имаше и много червени рози… от Roisin за публиката.

Преди появата на ирландската изпълнителка, публиката пя и танцува безспирно и емоционално със завладяващия Руши – един от най-обичаните български изпълнители, който с лекота, харизма и талант винаги печели сърцата на феновете си.

