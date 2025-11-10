„РОДОПСКАТА ТЕСНОЛИНЕЙКА“ – КНИГА-ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ОТ КРИСТИАН ВАКЛИНОВ

На 13 ноември от 17:30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров – 1894“ – Банско, ще се състои представянето на първата книга-енциклопедия за теснолинейката Септември – Добринище.

Автор на изданието е Кристиан Ваклинов – младежът, когото свързваме с теснолинейката вече повече от 10 години, благодарение на неуморните му усилия за нейното опазване и популяризиране.

В книгата са събрани историята, снимки, спомени на местните хора, техническа информация и множество любопитни факти, някои от които се разкриват за първи път. Всичко това е поместено в 364 страници луксозно издание, посветено на най-живописната железопътна линия в България.

Кристиан избира премиерата на книгата да се състои именно в Банско – в сърцето на Пирин планина и фестивалната столица на България.

Заповядайте да се потопим заедно в историята на Родопската теснолинейка – жива връзка между планините и хората!

