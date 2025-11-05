„Родни звуци“ ще представи българското хорово изкуство в Барселона

Смесен хор „Родни звуци“ при НЧ „Добри Войников – 1856“ с диригент проф. д-р Николай Андриянов и корепетитор Ваня Джамбазова ще участва в престижния Международен хоров фестивал „Ние пеем – Барселона“ /We are singing – Barcelona/, който ще се проведе от 6 до 9 ноември.

В програмата са включени девет състава от България, Литва, Хърватия, Италия, Обединеното кралство, Унгария и др.

Освен участие във фестивала шуменските хористи ще имат самостоятелен концерт и пред българската общност в испанския град. Той ще се състои в Българското неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“. Събитието се организира с любезното съдействие на г-н Цветелин Цолов – Генерален консул на Република България в Барселона и г-жа Стоянка Колева – директор на Българското неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“. Концертът под мотото „Родна песен нас навек ни свързва“ е посветен на Деня на народните будители и е подготвен специално за българска общност в Барселона. Със свои изпълнения в него ще се включат и деца от училището с ръководител Ася Нарсула.

Участието на хор „Родни звуци“ в Международния хоров фестивал в Барселона и концертът пред българската общност в испанския град се реализират с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

