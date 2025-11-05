Роден от луната: „ДеЛуно“ е цветът на 2026 година

„Оргахим“ АД, водещият български производител на бои и покрития, за единадесети път представя Цвят на годината. „ДеЛуно“ е светложълт, мек и ефирен нюанс с фин лилав подтон, вдъхновен от луната. „ДеЛуно“ е цветът на тихия оптимизъм – носи усещане за уют, яснота и изтънчена елегантност.

„В свят, който търси покой и смисъл сред шум и движение, „ДеЛуно“ идва като лъч светлина. Той е не просто цвят, а емоция – топъл като прегръдка в лятна нощ, галещ като шепот на лунна светлина,“ споделят колористите на „Оргахим“.

Името идва от латинското De luna – „роден от луната“. Луната , която е символ на адаптация, цикличност и плавен преход, вдъхновява сърцевината на цвета: промяна без рязкост. Светложълтото сияние с едва доловим лилав подтон създава балансиран контраст – топъл оптимизъм, омекотен от прохладна свежест. Цвят на годината 2026 не крещи, а шепне с класа.

„И тази година изборът на цвят премина през задълбочен процес с участието на водещи архитекти, интериорни дизайнери, производители на материали, журналист, инфлуенсъри и експертите по колористика на „Оргахим“. Благодарен съм на всички професионалисти, които взеха участие в нашия уъркошоп и споделиха своя опит и усет към тенденциите. „ДеЛуно“ е резултат от това колективно вдъхновение – цвят, който отразява стремежа ни към хармония, мекота и осъзната промяна,“ споделя Емил Кунчев, маркетинг мениджър на „Оргахим“.

Цвят с философия

„ДеЛуно“ символизира ново начало, съзнателна адаптация и креативност. Той е цвят на вътрешния баланс – компас, който ни води към новото спокойно и уверено. В интериора „ДеЛуно“ е неутрален и функционален – достатъчно светъл, за да разширява пространствата, и достатъчно нюансиран, за да придаде дълбочина и мекота.

В комбинация с естествени материали като камък, керамика, дърво и лен, той подчертава текстури и създава усещане за естествен уют и земна хармония. До матови метали добавя фин, лунен отблясък, който оживява повърхностите без да ги натрапва.

Хармония и контраст

Палитрата около „ДеЛуно“ е изградена от меки, природни нюанси:

топли бели и пясъчни за спокойствие;

теракота и маслено зелено за дълбочина;

лавандула, сливово и френско синьо – за елегантен контраст и свежест.

След години на визуален шум и крайности, „ДеЛуно“ предлага дисциплина без строгост и нежност без наивности така прави мост между познатото и новото, между сигурността и промяната.

Цвят с традиция

„Цвят на годината“ е ежегодна инициатива на „Оргахим“, която се провежда за единадесета поредна година. Всеки избран нюанс отразява духа на времето и съвременните нагласи в обществото, като насърчава диалога между дизайн, култура и начин на живот.

