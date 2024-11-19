Рисунки на деца от Ямбол ще се продават благотворително като коледни картички
Рисунките на деца от Ямбол ще се продават благотворително като коледни картички.
С приходите ще бъде попълнен фондът „Подай ръка, спаси живот“ в подкрепа на тежко болни ямболски деца и младежи, които се нуждаят от спешно оперативно или медикаментозно лечение.
„Подай ръка – спаси живот“ е целогодишна кампания, така че всеки желаещ може да помогне със средства по всяко време на годината. Община Ямбол призовава хората, които имат желание и възможност, да подпомагат лечението на болни деца и младежи целогодишно, дарявайки пари в банковата сметка на Общината: IBAN: BG13SOMB91308424420344, BIC: SOMBBGSF, Код за дарения: 445 100, с пояснение: За благотворителната кампания „Подай ръка – спаси живот“.
Седемнадесет години кампанията набира средства и чрез разпространението с благотворителна цел на коледни картички с рисунки на ученици от ямболските училища и деца от подготвителните групи в целодневните детски градини.
Тази година творбите на децата, които ще бъдат разпространявани от Община Ямбол за благотворителната кампания, бяха избрани от получените над 800 рисунки от ямболските детски градини, училища и творчески ателиета в рамките на традиционния конкурс „Коледа“. Те бяха оценени от художниците Петър Тепсизов, Мариана Капралова и Кольо Инджов. В комисията бяха също Златка Урумова от дирекция „Култура, спорт, младежки дейности, туризъм и връзки с обществеността“ в община Ямбол и Елена Куманова, управител на Културно-информационен център „Безистен“.
Отличените творби са общо 116. Наградите ще бъдат връчени на 27 ноември от 17:30 часа в Културно-информационен център „Безистен“, а картичките ще се продават от началото на декември.
Картичките, които ще се продават благотворително срещу 2 лв. чрез Културно-информационен център „Безистен“ и търговските вериги в Ямбол, са с рисунките на 5-гоишния Божидар Динков Димов (на 5 години, Детска градина „Щастливо детство“), Янка Калинкова Янкова от (на 6 години, Основно училище „Йордан Йовков“), Ирена Стоянова Георгиева (IV кл., Начално училище „Проф. П. Нойков“), Ивана Пенева (IV клас, Ателие по рисуване при Народно читалище „Зора-1945“), Кристиана Пламенова Тодорова (II клас, Основно училище „Николай Петрини“), Теодора Николаева Минчева (IV кл., Основно училище „П. Р. Славейков“ – Ямбол), Самуил Калъпов (V кл., Основно училище „Николай Петрини“- Ямбол), Ивона Петрова Танева (VI кл., Основно училище „Л. Каравелов“), Антония Димитрова Митрева (VII кл., Основно училище „Л. Каравелов“) и Димитър Йорданов Данев (VIII кл, Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Н. Й. Вапцаров“).
Коледните поздравителни картички на кмета на община Ямбол тази година ще бъдат с рисунките на 5-годишната Евияна Руменова Колева от детска градина „Червената шапчица“ – Ямбол, третокласничката Хрисия Диан Саханджиева от Иновативно начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“ и седмокласничката Пламена Радостинова Райчева от Основно училище „Николай Петрини“.
Коледната поздравителна картичка на председателя на Общински съвет-Ямбол ще е с рисунката на четвъртокласничката Дария Николаева Цонева от Основно училище „П. Р. Славейков“.
Плакатът за фестивала „Ямболски коледарски буенек“, който по традиция ще се проведе на 25 декември, тази година ще е с рисунката на Ива Невенова Иванова (VI кл., ОУ „Л. Каравелов“).
С грамоти са отличени също:
I Възрастова група (подготвителни групи)
- Христо Георгиев Билев – 5 г., ДГ „Червената шапчица“
- Светльо Иванов Илиев – 6 г., ДГ „Червената шапчица“
- Крисия Мирославова Цонева – 6 г, ДГ „Червената шапчица“
- Мадлен Стоянова Колева – 6 г., ДГ „Червената шапчица“
- Теодор Росенов Русев – 6 г., ДГ „Червената шапчица“
- Генади Минчев Минчев – 6 г., ДГ „Червената шапчица“
- Моника Тодорова Колева – 6г., ДГ „Червената шапчица“
- Янита Йорданова Митева – 5 г., ДГ „Червената шапчица“
- Габриела Валери Стоянова – 5г., ДГ „Червената шапчица“
- Габриел Свиленов Господинов – 5г., ДГ „Червената шапчица“
- Габриела Миленова Христова – 5г., ДГ „Червената шапчица“
- Даниел Александер Рогала – 5г., ДГ „Червената шапчица“
- Изабела Иванова Митева – 5г., ДГ „Червената шапчица“
- Георги Красимиров Димитров – 5г., ДГ „Червената шапчица“
- Тея Стоянова Ангелова – 6г., ДГ „Щастливо детство“
- Васил Костов Янков – 5г., ДГ „Пролет“
- Йован Мирославов Маринов – 6г., ДГ „Радост“
- Силвия Владимирова Проданова – 6г., ДГ „Радост“
- Вероника Владимирова Домувчиева – 5г., ДГ „Радост“
- Теодор Християнов Траев – 5г., ДГ „Радост“
- Росиана Ининова Стоянова – 6г., ДГ „Валентина“
- Станимир Ангелов Колев – 6г., ДГ „Валентина“
- Стефания Петрова Колева – 6г., ДГ „Биляна“
- Гергана Стоянова Момчева – 6г., ДГ „Биляна“
- Виктория Юлиянова Спасова – 6г., ДГ „Биляна“
- Александра Георгиева Георгиева – 5г., ДГ „Слънце“
- Ивайло Пламенов Белогроздев – 5 г., ДГ „Слънце“
- София Николай Стоянова – 6г., ДГ „Слънце“
- Гергана Марио Маркова – 5г., ДГ „Пламъче“
- Крисия Габриел Гочева – 6г., ДГ „Свобода“
- Светозара Димитрова Карапетрова – 6г., ДГ „Свобода“
- Даная Спасова Дончева – 6г., ДГ „Свобода“
- Габриела Николаева Ненова – 6г., школа „Слънце“
- Никола Живков Петров – 6г., школа „Седмоцвет“ при ОДК – Ямбол
- Дария Стоянова Гроздева – 6г., ОУ „Николай Петрини“
- Андон Петков Иванов – 6г., ОУ „Й. Йовков“
- Васил Минков Тенев – 6г., ОУ „Й. Йовков“
II Възрастова група (от І до ІV клас)
- Павел Димитров Лазаров – III кл., НУ „Проф. Петър Нойков“
- Ивайла Иванова Петкова – I кл., НУ „Проф. Петър Нойков“
- Жанет Венциславова Ангелова – III кл., НУ „Св. Св. Кирил и Методий“
- Ивайла Стоева Чолакова – I кл., НУ „Св. Св. Кирил и Методий“
- Вивиан Даниелова Добрева – III кл., НУ „Св. Св. Кирил и Методий“
- Димитър Куртев – II кл. , ОУ „П. Р. Славейков“
- Моника Димитрова Димитрова – II кл., ОУ „П. Р. Славейков“
- Ева Делянова Стоянова – II кл. , ОУ „П. Р. Славейков“
- Дария Мирославова Стоянова – I кл., ОУ „П. Р. Славейков“
- Светослав Станимиров Демирев – II кл., ОУ „Н. Петрини“
- Виктория Данаилова Помакова – II кл., ОУ „Н. Петрини“
- Станимира Ненова Стоянова – II кл., ОУ „Н. Петрини“
- Димитър Любенов Николов – II кл., ОУ „Н. Петрини“
- Велислав Георгиев Янев – II кл., ОУ „Н. Петрини“
- Йоана Йорданова Великова – II кл, ОУ „Н. Петрини“
- Дара Любомирова Донева – II кл. , ОУ „Н. Петрини“
- Илко Иванов Пеев – I кл., ОУ „Н. Петрини“
- Симеон Калоянов Ангелов – I кл., ОУ „Н. Петрини“
- Кристиян Пламенов Димитров – IV кл., ОУ „Л. Каравелов“
- Никол Колева Георгиева – IV кл., ОУ „Л. Каравелов“
- Петя Станимирова Стоянова – IV кл., ОУ „Л. Каравелов“
- Крисия Петрова Донева – I кл., ОУ „Л. Каравелов“
- Александра Иванова Динева – III кл., ОУ „Л. Каравелов“
- Живко Пламенов Музикантски – IV кл., ОУ „Л. Каравелов“
- Йоан Дилян Колев – I кл., ОУ „Л. Каравелов“
- Стоян Стефанов Иванов – IV кл., ОУ „Йордан Йовков“
- Аврам Танев Недков – III кл., ОУ „Йордан Йовков“
- Йорданка Карлова Йорданова – III кл., ОУ „Йордан Йовков“
- Нели Бистрова Сашева – III кл., ОУ „Йордан Йовков“
- Елифе Маламова Димитрова – III кл., ОУ „Йордан Йовков“
- Емануела Миренова Иванова – I кл., ОбУ „Д-р Петър Берон“
- Емилия Ганчева Панчева – III кл., ОУ „Христо Смирненски“
- Стефани Атанасова Илчева – I кл., Арт ателие при НЧ „Зора-1945“
- Елисавета Венциславова Тодорова – I кл., Арт ателие при НЧ „Зора-1945“
- Ивайла Иванова Петкова – I кл., школа „Слънце“
- Мила Ивайлова Иванова – II кл., школа „Седмоцвет“ при ОДК – Ямбол
III Възрастова група (от V до VІІІ клас)
- Антоанета Орханова Дормушева – VII кл., ОУ „Й. Йовков“
- Калина Тедорова Дангова – VII кл., ОУ „Н. Петрини“
- Яница Янкова – VII кл., ОУ „Н. Петрини“
- Дария Георгиева Кьосева – V кл., ОУ „Н. Петрини“
- Карина Веселинова Петрова – V кл., ОУ „Н. Петрини“
- Румяна Трифонова Янчева – VII кл., ОУ „Н. Петрини“
- Кристин Димитров Димитров – V кл., ОУ „Н. Петрини“
- Елина Стоянова Василева – VI кл., ОУ „Н. Петрини“
- Христина Димитрова – V кл., ОУ „Н. Петрини“
- Светлана Добрева – VI кл., ОУ „Н. Петрини“
- Йоана Иванова – V кл., ОУ „Н. Петрини“
- Михаела Миткова Георгиева – VII кл., ОУ „Л. Каравелов“
- Рая Свиленова Стоянова – V кл., ОУ „Л. Каравелов“
- Александра Руменова Димитрова – VI кл., ОУ „Л. Каравелов“
- Ивайла Иванова Петрова – V кл., ОУ „Л. Каравелов“
- Калоян Михайлов – VI кл., ОУ „Л. Каравелов“
- Жени Иванова Койчева – V кл., ОУ „Л. Каравелов“
- Симона Живкова Жекова – VII кл., ОУ „Л. Каравелов“
- Сияна Димитрова Златева – V кл., ОУ „Л. Каравелов“
- Сияна Александрова Нейкова – VII кл., ОУ „Л. Каравелов“
- Далия Иванова Иванова – VII кл., ОУ „Л. Каравелов“
- Лилия Диянова Рибарова – VI кл., ОУ „Л. Каравелов“
- Преслава Димитрова Николова – V кл., СУ „Св. Климент Охридски“
- Сабек Зулхаде Еролова – V кл., СУ „Св. Климент Охридски“
- Атанаска Тихомирова Атанасова – V кл., СУ „Св. Климент Охридски“
- Христо Петров – VI кл., ПМГ „Атанас Радев“
- Константин Кънев – V кл., школа „Слънце“
- Илияна Илиева – VIII кл., ПГ „Васил Левски“