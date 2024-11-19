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Рисунки на деца от Ямбол ще се продават благотворително като коледни картички

Редактор

Рисунките на деца от Ямбол ще се продават благотворително като коледни картички.

С приходите ще бъде попълнен фондът „Подай ръка, спаси живот“ в подкрепа на тежко болни ямболски деца и младежи, които се нуждаят от спешно оперативно или медикаментозно лечение.

„Подай ръка – спаси живот“ е целогодишна кампания, така че всеки желаещ може да помогне със средства по всяко време на годината. Община Ямбол призовава хората, които имат желание и възможност, да подпомагат лечението на болни деца и младежи целогодишно, дарявайки пари в банковата сметка на Общината: IBAN: BG13SOMB91308424420344, BIC: SOMBBGSF, Код за дарения: 445 100, с пояснение: За благотворителната кампания „Подай ръка – спаси живот“.

Седемнадесет години кампанията набира средства и чрез разпространението с благотворителна цел на коледни картички с рисунки на ученици от ямболските училища и деца от подготвителните групи в целодневните детски градини.

Тази година творбите на децата, които ще бъдат разпространявани от Община Ямбол за благотворителната кампания, бяха избрани от получените над 800 рисунки от ямболските детски градини, училища и творчески ателиета в рамките на традиционния конкурс „Коледа“. Те бяха оценени от художниците Петър Тепсизов, Мариана Капралова и Кольо Инджов. В комисията бяха също Златка Урумова от дирекция „Култура, спорт, младежки дейности, туризъм и връзки с обществеността“ в община Ямбол и Елена Куманова, управител на Културно-информационен център „Безистен“.

Отличените творби са общо 116. Наградите ще бъдат връчени на 27 ноември от 17:30 часа в Културно-информационен център „Безистен“, а картичките ще се продават от началото на декември.

Картичките, които ще се продават благотворително срещу 2 лв. чрез Културно-информационен център „Безистен“ и търговските вериги в Ямбол, са с рисунките на 5-гоишния Божидар Динков Димов  (на 5 години, Детска градина „Щастливо детство“), Янка Калинкова Янкова  от (на 6 години, Основно училище „Йордан Йовков“), Ирена Стоянова Георгиева (IV кл., Начално училище „Проф. П. Нойков“), Ивана Пенева (IV клас, Ателие по рисуване при Народно читалище „Зора-1945“), Кристиана Пламенова Тодорова  (II клас, Основно училище „Николай Петрини“), Теодора Николаева Минчева (IV кл., Основно училище „П. Р. Славейков“ – Ямбол), Самуил Калъпов (V кл., Основно училище „Николай Петрини“- Ямбол), Ивона Петрова Танева (VI кл., Основно училище „Л. Каравелов“), Антония Димитрова Митрева (VII кл., Основно училище „Л. Каравелов“) и Димитър Йорданов Данев (VIII кл, Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Н. Й. Вапцаров“).  

Коледните поздравителни картички на кмета на община Ямбол тази година ще бъдат с рисунките на 5-годишната Евияна Руменова Колева от детска градина „Червената шапчица“ – Ямбол, третокласничката Хрисия Диан Саханджиева от Иновативно начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“ и седмокласничката Пламена Радостинова Райчева  от Основно училище „Николай Петрини“.

Коледната поздравителна картичка на председателя на Общински съвет-Ямбол ще е с рисунката на четвъртокласничката Дария Николаева Цонева от Основно училище „П. Р. Славейков“.

Плакатът за фестивала „Ямболски коледарски буенек“, който по традиция ще се проведе на 25 декември, тази година ще е с рисунката на Ива Невенова Иванова (VI кл., ОУ „Л. Каравелов“).

С грамоти са отличени също:

I Възрастова група (подготвителни групи)

  1. Христо Георгиев Билев – 5 г., ДГ „Червената шапчица“
  2. Светльо Иванов Илиев – 6 г., ДГ „Червената шапчица“
  3. Крисия Мирославова Цонева – 6 г, ДГ „Червената шапчица“
  4. Мадлен Стоянова Колева – 6 г., ДГ „Червената шапчица“
  5. Теодор Росенов Русев – 6 г., ДГ „Червената шапчица“
  6. Генади Минчев Минчев – 6 г., ДГ „Червената шапчица“
  7. Моника Тодорова Колева – 6г., ДГ „Червената шапчица“
  8. Янита Йорданова Митева – 5 г., ДГ „Червената шапчица“
  9. Габриела Валери Стоянова – 5г., ДГ „Червената шапчица“
  10. Габриел Свиленов Господинов – 5г., ДГ „Червената шапчица“
  11. Габриела Миленова Христова – 5г., ДГ „Червената шапчица“
  12. Даниел Александер Рогала – 5г., ДГ „Червената шапчица“
  13. Изабела Иванова Митева – 5г., ДГ „Червената шапчица“
  14. Георги Красимиров Димитров – 5г., ДГ „Червената шапчица“
  15. Тея Стоянова Ангелова – 6г., ДГ „Щастливо детство“
  16. Васил Костов Янков – 5г., ДГ „Пролет“
  17. Йован Мирославов Маринов – 6г., ДГ „Радост“
  18. Силвия Владимирова Проданова – 6г., ДГ „Радост“
  19. Вероника Владимирова Домувчиева – 5г., ДГ „Радост“
  20. Теодор Християнов Траев – 5г., ДГ „Радост“
  21. Росиана Ининова Стоянова – 6г., ДГ „Валентина“
  22. Станимир Ангелов Колев – 6г., ДГ „Валентина“
  23. Стефания Петрова Колева – 6г., ДГ „Биляна“
  24. Гергана Стоянова Момчева – 6г., ДГ „Биляна“
  25. Виктория Юлиянова Спасова – 6г., ДГ „Биляна“
  26. Александра Георгиева Георгиева – 5г., ДГ „Слънце“
  27. Ивайло Пламенов Белогроздев – 5 г., ДГ „Слънце“
  28. София Николай Стоянова – 6г., ДГ „Слънце“
  29. Гергана Марио Маркова – 5г., ДГ „Пламъче“
  30. Крисия Габриел Гочева – 6г., ДГ „Свобода“
  31. Светозара Димитрова Карапетрова – 6г., ДГ „Свобода“
  32. Даная Спасова Дончева – 6г., ДГ „Свобода“
  33. Габриела Николаева Ненова – 6г., школа „Слънце“
  34. Никола Живков Петров – 6г., школа „Седмоцвет“ при ОДК – Ямбол
  35. Дария Стоянова Гроздева – 6г., ОУ „Николай Петрини“
  36. Андон Петков Иванов – 6г., ОУ „Й. Йовков“
  37. Васил Минков Тенев – 6г., ОУ „Й. Йовков“

II Възрастова група (от І до ІV клас)

  1. Павел Димитров Лазаров – III кл., НУ „Проф. Петър Нойков“
  2. Ивайла Иванова Петкова – I кл., НУ „Проф. Петър Нойков“
  3. Жанет Венциславова Ангелова – III кл., НУ „Св. Св. Кирил и Методий“
  4. Ивайла Стоева Чолакова – I кл., НУ „Св. Св. Кирил и Методий“
  5. Вивиан Даниелова Добрева – III кл., НУ „Св. Св. Кирил и Методий“
  6. Димитър Куртев – II кл. , ОУ „П. Р. Славейков“
  7. Моника Димитрова Димитрова – II кл., ОУ „П. Р. Славейков“
  8. Ева Делянова Стоянова – II кл. , ОУ „П. Р. Славейков“
  9. Дария Мирославова Стоянова – I кл., ОУ „П. Р. Славейков“
  10. Светослав Станимиров Демирев – II кл., ОУ „Н. Петрини“
  11. Виктория Данаилова Помакова – II кл., ОУ „Н. Петрини“
  12. Станимира Ненова Стоянова – II кл., ОУ „Н. Петрини“
  13. Димитър Любенов Николов – II кл., ОУ „Н. Петрини“
  14. Велислав Георгиев Янев – II кл., ОУ „Н. Петрини“
  15. Йоана Йорданова Великова – II кл, ОУ „Н. Петрини“
  16. Дара Любомирова Донева – II кл. , ОУ „Н. Петрини“
  17. Илко Иванов Пеев – I кл., ОУ „Н. Петрини“
  18. Симеон Калоянов Ангелов – I кл., ОУ „Н. Петрини“
  19. Кристиян Пламенов Димитров – IV кл., ОУ „Л. Каравелов“
  20. Никол Колева Георгиева – IV кл., ОУ „Л. Каравелов“
  21. Петя Станимирова Стоянова – IV кл., ОУ „Л. Каравелов“
  22. Крисия Петрова Донева – I кл., ОУ „Л. Каравелов“
  23. Александра Иванова Динева – III кл., ОУ „Л. Каравелов“
  24. Живко Пламенов Музикантски – IV кл., ОУ „Л. Каравелов“
  25. Йоан Дилян Колев – I кл., ОУ „Л. Каравелов“
  26. Стоян Стефанов Иванов – IV кл., ОУ „Йордан Йовков“
  27. Аврам Танев Недков – III кл., ОУ „Йордан Йовков“
  28. Йорданка Карлова Йорданова – III кл., ОУ „Йордан Йовков“
  29. Нели Бистрова Сашева – III кл., ОУ „Йордан Йовков“
  30. Елифе Маламова Димитрова – III кл., ОУ „Йордан Йовков“
  31. Емануела Миренова Иванова – I кл., ОбУ „Д-р Петър Берон“
  32. Емилия Ганчева Панчева – III кл., ОУ „Христо Смирненски“
  33. Стефани Атанасова Илчева – I кл., Арт ателие при НЧ „Зора-1945“
  34. Елисавета Венциславова Тодорова – I кл., Арт ателие при НЧ „Зора-1945“
  35. Ивайла Иванова Петкова – I кл., школа „Слънце“
  36. Мила Ивайлова Иванова – II кл., школа „Седмоцвет“ при ОДК – Ямбол

III Възрастова група (от V до VІІІ клас)

  1. Антоанета Орханова Дормушева – VII кл., ОУ „Й. Йовков“
  2. Калина Тедорова Дангова – VII кл., ОУ „Н. Петрини“
  3. Яница Янкова – VII кл., ОУ „Н. Петрини“
  4. Дария Георгиева Кьосева – V кл., ОУ „Н. Петрини“
  5. Карина Веселинова Петрова – V кл., ОУ „Н. Петрини“
  6. Румяна Трифонова Янчева – VII кл., ОУ „Н. Петрини“
  7. Кристин Димитров Димитров – V кл., ОУ „Н. Петрини“
  8. Елина Стоянова Василева – VI кл., ОУ „Н. Петрини“
  9. Христина Димитрова – V кл., ОУ „Н. Петрини“
  10. Светлана Добрева – VI кл., ОУ „Н. Петрини“
  11. Йоана Иванова – V кл., ОУ „Н. Петрини“
  12. Михаела Миткова Георгиева – VII кл., ОУ „Л. Каравелов“
  13. Рая Свиленова Стоянова – V кл., ОУ „Л. Каравелов“
  14. Александра Руменова Димитрова – VI кл., ОУ „Л. Каравелов“
  15. Ивайла Иванова Петрова – V кл., ОУ „Л. Каравелов“
  16. Калоян Михайлов – VI кл., ОУ „Л. Каравелов“
  17. Жени Иванова Койчева – V кл., ОУ „Л. Каравелов“
  18. Симона Живкова Жекова – VII кл., ОУ „Л. Каравелов“
  19. Сияна Димитрова Златева – V кл., ОУ „Л. Каравелов“
  20. Сияна Александрова Нейкова – VII кл., ОУ „Л. Каравелов“
  21. Далия Иванова Иванова – VII кл., ОУ „Л. Каравелов“
  22. Лилия Диянова Рибарова – VI кл., ОУ „Л. Каравелов“
  23. Преслава Димитрова Николова – V кл., СУ „Св. Климент Охридски“
  24. Сабек Зулхаде Еролова – V кл., СУ „Св. Климент Охридски“
  25. Атанаска Тихомирова Атанасова – V кл., СУ „Св. Климент Охридски“
  26. Христо Петров – VI кл., ПМГ „Атанас Радев“
  27. Константин Кънев – V кл., школа „Слънце“
  28. Илияна Илиева – VIII кл., ПГ „Васил Левски“

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