Рисунки на деца от Ямбол ще се продават благотворително като коледни картички

Рисунките на деца от Ямбол ще се продават благотворително като коледни картички.

С приходите ще бъде попълнен фондът „Подай ръка, спаси живот“ в подкрепа на тежко болни ямболски деца и младежи, които се нуждаят от спешно оперативно или медикаментозно лечение.

„Подай ръка – спаси живот“ е целогодишна кампания, така че всеки желаещ може да помогне със средства по всяко време на годината. Община Ямбол призовава хората, които имат желание и възможност, да подпомагат лечението на болни деца и младежи целогодишно, дарявайки пари в банковата сметка на Общината: IBAN: BG13SOMB91308424420344, BIC: SOMBBGSF, Код за дарения: 445 100, с пояснение: За благотворителната кампания „Подай ръка – спаси живот“.

Седемнадесет години кампанията набира средства и чрез разпространението с благотворителна цел на коледни картички с рисунки на ученици от ямболските училища и деца от подготвителните групи в целодневните детски градини.

Тази година творбите на децата, които ще бъдат разпространявани от Община Ямбол за благотворителната кампания, бяха избрани от получените над 800 рисунки от ямболските детски градини, училища и творчески ателиета в рамките на традиционния конкурс „Коледа“. Те бяха оценени от художниците Петър Тепсизов, Мариана Капралова и Кольо Инджов. В комисията бяха също Златка Урумова от дирекция „Култура, спорт, младежки дейности, туризъм и връзки с обществеността“ в община Ямбол и Елена Куманова, управител на Културно-информационен център „Безистен“.

Отличените творби са общо 116. Наградите ще бъдат връчени на 27 ноември от 17:30 часа в Културно-информационен център „Безистен“, а картичките ще се продават от началото на декември.

Картичките, които ще се продават благотворително срещу 2 лв. чрез Културно-информационен център „Безистен“ и търговските вериги в Ямбол, са с рисунките на 5-гоишния Божидар Динков Димов (на 5 години, Детска градина „Щастливо детство“), Янка Калинкова Янкова от (на 6 години, Основно училище „Йордан Йовков“), Ирена Стоянова Георгиева (IV кл., Начално училище „Проф. П. Нойков“), Ивана Пенева (IV клас, Ателие по рисуване при Народно читалище „Зора-1945“), Кристиана Пламенова Тодорова (II клас, Основно училище „Николай Петрини“), Теодора Николаева Минчева (IV кл., Основно училище „П. Р. Славейков“ – Ямбол), Самуил Калъпов (V кл., Основно училище „Николай Петрини“- Ямбол), Ивона Петрова Танева (VI кл., Основно училище „Л. Каравелов“), Антония Димитрова Митрева (VII кл., Основно училище „Л. Каравелов“) и Димитър Йорданов Данев (VIII кл, Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Н. Й. Вапцаров“).

Коледните поздравителни картички на кмета на община Ямбол тази година ще бъдат с рисунките на 5-годишната Евияна Руменова Колева от детска градина „Червената шапчица“ – Ямбол, третокласничката Хрисия Диан Саханджиева от Иновативно начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“ и седмокласничката Пламена Радостинова Райчева от Основно училище „Николай Петрини“.

Коледната поздравителна картичка на председателя на Общински съвет-Ямбол ще е с рисунката на четвъртокласничката Дария Николаева Цонева от Основно училище „П. Р. Славейков“.

Плакатът за фестивала „Ямболски коледарски буенек“, който по традиция ще се проведе на 25 декември, тази година ще е с рисунката на Ива Невенова Иванова (VI кл., ОУ „Л. Каравелов“).

С грамоти са отличени също:

I Възрастова група (подготвителни групи)

Христо Георгиев Билев – 5 г., ДГ „Червената шапчица“ Светльо Иванов Илиев – 6 г., ДГ „Червената шапчица“ Крисия Мирославова Цонева – 6 г, ДГ „Червената шапчица“ Мадлен Стоянова Колева – 6 г., ДГ „Червената шапчица“ Теодор Росенов Русев – 6 г., ДГ „Червената шапчица“ Генади Минчев Минчев – 6 г., ДГ „Червената шапчица“ Моника Тодорова Колева – 6г., ДГ „Червената шапчица“ Янита Йорданова Митева – 5 г., ДГ „Червената шапчица“ Габриела Валери Стоянова – 5г., ДГ „Червената шапчица“ Габриел Свиленов Господинов – 5г., ДГ „Червената шапчица“ Габриела Миленова Христова – 5г., ДГ „Червената шапчица“ Даниел Александер Рогала – 5г., ДГ „Червената шапчица“ Изабела Иванова Митева – 5г., ДГ „Червената шапчица“ Георги Красимиров Димитров – 5г., ДГ „Червената шапчица“ Тея Стоянова Ангелова – 6г., ДГ „Щастливо детство“ Васил Костов Янков – 5г., ДГ „Пролет“ Йован Мирославов Маринов – 6г., ДГ „Радост“ Силвия Владимирова Проданова – 6г., ДГ „Радост“ Вероника Владимирова Домувчиева – 5г., ДГ „Радост“ Теодор Християнов Траев – 5г., ДГ „Радост“ Росиана Ининова Стоянова – 6г., ДГ „Валентина“ Станимир Ангелов Колев – 6г., ДГ „Валентина“ Стефания Петрова Колева – 6г., ДГ „Биляна“ Гергана Стоянова Момчева – 6г., ДГ „Биляна“ Виктория Юлиянова Спасова – 6г., ДГ „Биляна“ Александра Георгиева Георгиева – 5г., ДГ „Слънце“ Ивайло Пламенов Белогроздев – 5 г., ДГ „Слънце“ София Николай Стоянова – 6г., ДГ „Слънце“ Гергана Марио Маркова – 5г., ДГ „Пламъче“ Крисия Габриел Гочева – 6г., ДГ „Свобода“ Светозара Димитрова Карапетрова – 6г., ДГ „Свобода“ Даная Спасова Дончева – 6г., ДГ „Свобода“ Габриела Николаева Ненова – 6г., школа „Слънце“ Никола Живков Петров – 6г., школа „Седмоцвет“ при ОДК – Ямбол Дария Стоянова Гроздева – 6г., ОУ „Николай Петрини“ Андон Петков Иванов – 6г., ОУ „Й. Йовков“ Васил Минков Тенев – 6г., ОУ „Й. Йовков“

II Възрастова група (от І до ІV клас)

Павел Димитров Лазаров – III кл., НУ „Проф. Петър Нойков“ Ивайла Иванова Петкова – I кл., НУ „Проф. Петър Нойков“ Жанет Венциславова Ангелова – III кл., НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Ивайла Стоева Чолакова – I кл., НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Вивиан Даниелова Добрева – III кл., НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Димитър Куртев – II кл. , ОУ „П. Р. Славейков“ Моника Димитрова Димитрова – II кл., ОУ „П. Р. Славейков“ Ева Делянова Стоянова – II кл. , ОУ „П. Р. Славейков“ Дария Мирославова Стоянова – I кл., ОУ „П. Р. Славейков“ Светослав Станимиров Демирев – II кл., ОУ „Н. Петрини“ Виктория Данаилова Помакова – II кл., ОУ „Н. Петрини“ Станимира Ненова Стоянова – II кл., ОУ „Н. Петрини“ Димитър Любенов Николов – II кл., ОУ „Н. Петрини“ Велислав Георгиев Янев – II кл., ОУ „Н. Петрини“ Йоана Йорданова Великова – II кл, ОУ „Н. Петрини“ Дара Любомирова Донева – II кл. , ОУ „Н. Петрини“ Илко Иванов Пеев – I кл., ОУ „Н. Петрини“ Симеон Калоянов Ангелов – I кл., ОУ „Н. Петрини“ Кристиян Пламенов Димитров – IV кл., ОУ „Л. Каравелов“ Никол Колева Георгиева – IV кл., ОУ „Л. Каравелов“ Петя Станимирова Стоянова – IV кл., ОУ „Л. Каравелов“ Крисия Петрова Донева – I кл., ОУ „Л. Каравелов“ Александра Иванова Динева – III кл., ОУ „Л. Каравелов“ Живко Пламенов Музикантски – IV кл., ОУ „Л. Каравелов“ Йоан Дилян Колев – I кл., ОУ „Л. Каравелов“ Стоян Стефанов Иванов – IV кл., ОУ „Йордан Йовков“ Аврам Танев Недков – III кл., ОУ „Йордан Йовков“ Йорданка Карлова Йорданова – III кл., ОУ „Йордан Йовков“ Нели Бистрова Сашева – III кл., ОУ „Йордан Йовков“ Елифе Маламова Димитрова – III кл., ОУ „Йордан Йовков“ Емануела Миренова Иванова – I кл., ОбУ „Д-р Петър Берон“ Емилия Ганчева Панчева – III кл., ОУ „Христо Смирненски“ Стефани Атанасова Илчева – I кл., Арт ателие при НЧ „Зора-1945“ Елисавета Венциславова Тодорова – I кл., Арт ателие при НЧ „Зора-1945“ Ивайла Иванова Петкова – I кл., школа „Слънце“ Мила Ивайлова Иванова – II кл., школа „Седмоцвет“ при ОДК – Ямбол

III Възрастова група (от V до VІІІ клас)

Антоанета Орханова Дормушева – VII кл., ОУ „Й. Йовков“ Калина Тедорова Дангова – VII кл., ОУ „Н. Петрини“ Яница Янкова – VII кл., ОУ „Н. Петрини“ Дария Георгиева Кьосева – V кл., ОУ „Н. Петрини“ Карина Веселинова Петрова – V кл., ОУ „Н. Петрини“ Румяна Трифонова Янчева – VII кл., ОУ „Н. Петрини“ Кристин Димитров Димитров – V кл., ОУ „Н. Петрини“ Елина Стоянова Василева – VI кл., ОУ „Н. Петрини“ Христина Димитрова – V кл., ОУ „Н. Петрини“ Светлана Добрева – VI кл., ОУ „Н. Петрини“ Йоана Иванова – V кл., ОУ „Н. Петрини“ Михаела Миткова Георгиева – VII кл., ОУ „Л. Каравелов“ Рая Свиленова Стоянова – V кл., ОУ „Л. Каравелов“ Александра Руменова Димитрова – VI кл., ОУ „Л. Каравелов“ Ивайла Иванова Петрова – V кл., ОУ „Л. Каравелов“ Калоян Михайлов – VI кл., ОУ „Л. Каравелов“ Жени Иванова Койчева – V кл., ОУ „Л. Каравелов“ Симона Живкова Жекова – VII кл., ОУ „Л. Каравелов“ Сияна Димитрова Златева – V кл., ОУ „Л. Каравелов“ Сияна Александрова Нейкова – VII кл., ОУ „Л. Каравелов“ Далия Иванова Иванова – VII кл., ОУ „Л. Каравелов“ Лилия Диянова Рибарова – VI кл., ОУ „Л. Каравелов“ Преслава Димитрова Николова – V кл., СУ „Св. Климент Охридски“ Сабек Зулхаде Еролова – V кл., СУ „Св. Климент Охридски“ Атанаска Тихомирова Атанасова – V кл., СУ „Св. Климент Охридски“ Христо Петров – VI кл., ПМГ „Атанас Радев“ Константин Кънев – V кл., школа „Слънце“ Илияна Илиева – VIII кл., ПГ „Васил Левски“

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