РИОСВ – Русе удостои с плакет комисар Евлоги Стамов за Деня на биосферните паркове

Директорът на екоинспекцията в Русе Дауд Ибрям удостои днес с плакет началника на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Силистра комисар Евлоги Стамов.

На кратък брифинг в Община Силистра, посветен на Международния ден на биосферните резервати 3-ти ноември, г-н Ибрям изказа още веднъж персоналните благодарности към представителнте на местната власт, персонално към комисар Стамов и всички участници за безрезервната подкрепа и професионализъм по време на безпрецедентната акция по принудително препомпване на води от река Дунав към езерото Сребърна през лятото на 2025 г. Благодарение на операцията е предотвратено пресъхването на езерото в период на екстремно високи температури и минимални нива на водите на река Дунав, като приблизителното количество вода, постъпило на територията на резервата е 3 038 400 кубични метра.

Дауд Ибрям съобщи, че към настоящия момент водното ниво е около 80 см при южен шлюз. Все още се наблюдават ниски стоежи на река Дунав. Вследствие на валежите и падане на температурите нивото се е вдигнало с около 10 см. В момента се наблюдават големи струпвания на сиви гъски, патици клопачи, зимно бърне, морски орли и др. РИОСВ – Русе предприема мерки за осигуряване на благоприятен статус на екосистемата, като обследване на геологичните и хидрогеологични характеристики на територията на резервата, прединвестиционни проучвания за изграждане на постоянна помпена система за пълнене на езерото посредством изпомпване на води от река Дунав, което включва периодично продълбочаване на ръкава на река Дунав между остров Девня и езерото и др., каза още Ибрям.

Резерватът „Сребърна“ е обект на ЮНЕСКО по две програми – на Световното природно наследство и на Програма „Човекът и биосферата“. С обявяването си през 2017 г. за биосферен парк за „Сребърна“ са определени три зони – сърцевинна, буферна и външна. Сърцевинната зона обхваща площ от 8920,519 дка и представлява поддържан резерват съгласно Закона за защитените територии, включваща естествено еутрофно езеро, разположено на брега на р. Дунав, ръкав от самата река, остров „Девня” и горски територии около езерото и по брега на реката. Буферната зона на БП „Сребърна“ е с площ от 5561,658 дка и обхваща съседните на сърцевинната зона терени – пасищни, земеделски и горски територии. В нея е включена площта на защитена местност „Пеликаните”. В границите ѝ попада още част от защитена зона от мрежата Натура 2000 – BG0000241 „Сребърна” за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Външната преходна зона включва територията на останалата част от община Силистра.

В България има още три биосферни парка – „Централен Балкан“, „Червената стена“ и „Узунбуджак“, обявени през 2017 г. Целта на обявяването на биосферните паркове е да стимулират устойчиво икономическо развитие на съответните региони, основаващо се на чиста и съхранена природа и на производството и предлагането на сертифицирани местни продукти. Освен зони за строга природозащита, се обособяват и „буферни“ и „преходни“ зони.

Facebook

Twitter



Shares