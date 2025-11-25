РИОСВ – Пловдив: Проблемите с качеството на въздуха в града остават сериозни, въпреки приетите общинска програма и план за действие



В рамките на образователната си кампания за информиране на гражданите относно качеството на атмосферния въздух Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) проведе открит урок с ученици от IV клас на СУ „Паисий Хилендарски“ с ръководители г-жа Милена Бечковска и г-жа Анелия Иванчева.

Инициативата се състоя на територията на Автоматичната измервателна станция (АИС) „Каменица“, част от Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, съвместно с Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителна агенция по околна среда.

По време на урока експертите запознаха децата с основните замърсители на въздуха и с причините, поради които качеството му е ключов фактор за здравето и ежедневния живот на всички граждани на Пловдив. Пред учениците бяха представени начините за измерване, ролята на мониторинговите станции и значението на индивидуалната отговорност в опазването на околната среда. Те видяха в реално време как работи станцията и как се генерират данните, които ежедневно постъпват към РИОСВ – Пловдив.

Същевременно посещението стана повод инспекцията да обърне внимание върху тревожната ситуация с атмосферния въздух в града – проблем, който продължава да бъде сериозен, въпреки приетите от общината програми и планове.

Данните от двете автоматични измервателни станции за периода 01.01.2025 – 24.11.2025 г. показват, че за АИС „Каменица“ са отчетени 27 превишения на средноденонощната стойност за ФПЧ 10 , а в АИС „Тракия“ – 50 превишения, от които 9 са само през ноември и съвпадат с началото на отоплителния сезон. Анализите разкриват повтарящ се модел – най-високите стойности се регистрират в петък, събота и неделя, в часовия диапазон 18:00–24:00 часа. Тези резултати ясно насочват към локални източници на замърсяване.

Въпреки че Община Пловдив е разработила и изпълнява „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ и План за действие към нея за периода 2025–2029 г., приети от Общинския съвет, РИОСВ – Пловдив остава критична към реалното изпълнение на заложените мерки. Превишенията продължават, а очакваните резултати не се проявяват. След анализа за 2024 г. са образувани две административнонаказателни производства заради допуснати превишения и неизпълнение на предвидени мерки. Екоинспекцията многократно сигнализира местната власт за необходимостта от по-ефективни действия, включително чрез изпращане на указателни писма. Последните указания, дадени преди дни, изискват спешно разглеждане на всички възможни източници на замърсяване в район „Тракия“, предприемане на допълнителни мерки при всяко регистрирано превишение, както и стриктно изпълнение на програмата в секторите „битово отопление“ и „транспорт“.

РИОСВ – Пловдив подчертава, че в рамките на своите правомощия контролира изпълнението на тези мерки от страна на общината и настоява за предоставяне на конкретна информация за предприетите действия, постигнатите резултати и необходимите допълнителни стъпки. Атмосферният въздух в Пловдив остава област, в която не са постигнати необходимите цели за качеството му, въпреки наличието на стратегически документи. Това налага неотложно засилване на общинските усилия и реално прилагане на предвидените мерки.

Екоинспекцията ще продължи да наблюдава състоянието на въздуха, да информира обществото и да насочва вниманието към неизпълнените ангажименти на местната власт. Подобни образователни инициативи сред ученици имат важна роля, но трайните резултати зависят от активните, навременни и ефективни действия на Община Пловдив, които следва да доведат до реално подобрение на качеството на живот на гражданите.

Facebook

Twitter



Shares