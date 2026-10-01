РИОСВ – Пловдив получи „Златен ключ“ за прозрачност и достъп до информация

Отличието е признание за последователната политика на прозрачност и работата на целия екип на инспекцията.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) получи наградата „Златен ключ“ на Програма „Достъп до информация“ (ПДИ) в категория „Институция, организирала най-добре предоставянето на информация за граждани“.

Отличието беше връчено на 28 септември – Международния ден на правото да знам на официална церемония в литературен клуб „Перото“ в НДК – София.

ПДИ отличи РИОСВ – Пловдив за последователната политика на прозрачност и отлично организираното предоставяне на обществена информация. В мотивите са посочени активното публикуване на информация онлайн, добре организираното и достъпно съдържание на сайта, бързото и внимателно разглеждане на заявленията по ЗДОИ и допълнителните практики за прозрачност.

„За нас това отличие е признание за труда на РИОСВ – Пловдив. Радваме се и се гордеем, защото оценката идва от утвърдена и авторитетна организация с дългогодишен принос за прозрачността и правото на достъп до обществена информация“, заяви директорът на РИОСВ – Пловдив Ивайло Йотков.

Той подчерта, че достъпът до информация е екипна работа, в която са ангажирани всички служители – от администрирането на заявленията и експертната работа до предоставянето и публикуването на информацията.

„Искам специално да благодаря на целия екип на РИОСВ – Пловдив за професионализма, отговорността и ежедневните усилия. Този „Златен ключ“ е признание за всички нас“, посочи Ивайло Йотков.

За РИОСВ – Пловдив отличието е повод за гордост, но и допълнителна мотивация да продължи да бъде открита, достъпна и прозрачна за гражданите.