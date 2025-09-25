РИМ-Стара Загора открива две нови изложби в „Нощ на изкуствата 2025“

На 26 септември 2025 г. Регионален исторически музей – Стара Загора ще представи две изложби, включени в програмата на „Нощ на изкуствата“.

От 19.00 ч. в малката изложбена зала на РИМ-Стара Загора ще бъде открита изложбата „АРХЕОЛОГИЧЕСКО ЛЯТО 2025“. Тя продължава традицията на музея да показва атрактивни експонати от последните археологически проучвания, преди те да бъдат въведени в научно обращение. Включени са ценни находки, открити през 2024–2025 г. в резервата „Августа Траяна – Верея – Стара Загора“, както и от други обекти в териториалния обхват на музея. Консервацията и реставрацията на експонатите е извършена в музейните ателиета от реставраторите Нина Турлакова и Ростислава Койчева.

Същата вечер, от 20.15 ч., в Архитектурен комплекс „Музей на религиите“ ще бъде открита изложбата „Поглед през обектива на фото „Михайлов“. Чрез снимки, фотографски плаки и фотоапарати е представена дейността на Стоян Михайлов – един от най-добрите и търсени фотографи в Стара Загора през 30-те и 40-те години на ХХ век. Към изложбата е обособен фотокът за ретро снимки с реплики на дамско и мъжко облекло от първата половина на XX век.

