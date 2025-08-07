„Риголето“ ще бъде третото събитие от фестивала „Опера на светилището“

Под палката на проф. д-р Ивайло Кринчев, на 9 август на откритата сцена на Бегликташ в oператa от Верди ще се представят отлични солисти, оркестър и хор

Великолепно представление, съчетало гениалната Вердиева музика, драматургия, разкриваща цялата палитра от човешки страсти, майсторската режисура на проф. д-р Александър Текелиев, изключителни певци, които ще преживеят всеки тон и фраза, вплитайки я в цялостното звучене на трагичната история, ще бъде сътворено на 9 август, събота, от 20:30 часа на откритата сцена на тракийското светилище Бегликташ. На живописното място – под мистичния звезден купол на Странджа, в близост до Маслен нос, ще оживее спектакълът на една от най-обичните опери – „Риголето“ от Джузепе Верди, под палката на проф. д-р Ивайло Кринчев, главен диригент на Държавна опера – Стара Загора и преподавател в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Проф. Кринчев, носител на наградата „Емил Чакъров“ за 2020 г., бе зад диригентския пулт и на второто събитие от фестивала „Опера на светилището“ 2025 – на друг Вердиев шедьовър – „Трубадур“, на 2 август т. год.

„Риголето“ е третото събитие от фестивала, който се провежда за шести път на трудния терен сред естествения декор на древните мегалитни блокове на светилището, реализиран от Държавна опера – Бургас и Община Приморско. През м. август 2024 г. постановката, адаптирана за нестандартните за оперен спектакъл условия, дело на проф. д-р Александър Текелиев, бе представена с грандиозен успех за първи път – с впечатляващи визуални ефекти и отлични солисти, оркестър, хор и балет и широк обществен отзвук.

Вечно актуалната история за подлост, изкушение, прелъстяване, излъгани надежди, подмолни пориви, грях, проклятие и зловеща развръзка, вплетени в класическия прочит на една от въздействащите опери на Верди ще оживее в събота сред скалите на Бегликташ. Чрез средствата на синкретичното оперно изкуство ще бъде представен музикално-сценичният разказ за гърбавия шут Риголето, единствената радост в семплия му живот – красивата му дъщеря Джилда, за лишения от съвест Херцог, обединяващ образ на подлостта, както и за всички герои на трагичната приказка за излъганото доверие.

Диригентът – проф. д-р Ивайло Кринчев ще поведе музикантите от оркестъра на Бургаската опера – с концертмайстор Христо Белчев, в същината на произведението и неговите послания, носени през вековете. Очаква се мъжкият хоров състав с диригент Александър Чепанов да изгради брилянтна динамика, като особено в тихия регистър звучи като съдбовни стъпки, напомнящи за ефимерността на нашия живот, а оркестърът отново да постигне плътното звучене, съответстващо на драматично-философските послания на Верди, с красиво изнесените сола и забележителна кохезия.

Забележителен е и солистичният състав: всеки от тях – с изключителни индивидуални качества и същевременно с това – постигната забележителна кохезия на сцената. Всички изпълнители: солисти, оркестър и хор, ще изградят в драматургична цялост запомнящ се спектакъл, докосващ сетивата, разтърсващ и предизвикващ дълбок размисъл – за истинските ценности, за изменчивостта на чувствата, за силата на съдбовните карти, пренареждайки човешките съдби. Чизградените пълнокръвни образи, чудесните солисти ще пресъздадат драматичния сюжет по незабравим начин на мястото, надарено с древна магическа сила.

На 9 август, както на паметния спектакъл на „Риголето“ на миналогодишния фестивал „Опера на светилището“, образът на шута Риголето ще бъде пресъздаден от забележителния баритон Марян Йованоски, солист на Националната опера на Северна Македония и на Държавна опера – Бургас. Разтърсващ – с противоречивата си същност, предадена по възможно най-въздействащия начин, баритонът ще се представи в ролята на тъжния шут Риголето, който получава своето съдбовно възмездие и чието бащино сърце е разбито, осъзнавайки непоносимата болка на най-тежката загуба – на свидна рожба. Изключителен е Марян Йованоски в изграждането на сложния образ, и в приглушения регистър, и в емоционалните изблици. Неговият Риголето е не само въздействащ, но и пробуждащ редица въпроси от морално-философския кодекс. Внушителният глас на баритона Марян Йованоски ще се разнесе из Странджа планина, като ще докосне всекиго от присъстващите с невероятната сила на болката, която успява да придаде по красив и вълнуващ начин.

В ролята на Джилда в събота влиза харизматичното сопрано Илина Михайлова /гост/, солист на Държавна опера – Варна и Националния музикален театър „Стефан Македонски“.Тяще се превъплъти отново – с професионализъм, усет към изграждането на персонажа и вокално майсторство, в образа на наивната девойка, живееща в своя малък мечтателен свят, откъснат от реалността. Срещайки изкусен прелъстител, в лицето на Херцога, тя попада в неговия демонски капан, който вещае сигурната й гибел. Илина Михайлова е Фина, ефирна, естествено красива, носеща виталност и същевременно с това – усещане за трагична обреченост, брилянтна във вокално отношение и като представяне на най-характерното от образа на нежната девойка Джилда. Тя се слива изцяло с режисьорската концепция и контекста на самата постановка, както и с взаимодействието с останалите си колеги – на най-високо професионално ниво. Прекрасното сопрано е олицетворение на нежната невинна девойка Джилда, доверчива до наивност, загубила честта си, но не и добротата си – нейното очарование и талант ще избликнат отново на сцената сред скалите, като бистър планински поток.

Ето и емоционалният отклик на солистката Илина Михайлова, който тя сподели след миналгодишния спектакъл на „Риголето“ на светилището: „Риголето в Бегликташ – тракийско светилище, енергия и вдъхновение заля всички ни! Миговете. пеейки на вековните камъни, се запечатаха дълбоко в душата ми. Благодаря ви, приятели – беше страхотно преживяване!“

А в интервю за БНР именитото сопрано казва: „Ролята на Джилда е една от любимите ми. Пяла съм я на много места, под различни режисури, но всеки път когато зазвучи увертюрата знам, че ще е ново, различно. Всеки път се старая да обогатя ролята с нови вокални и артистични прийоми! С нетърпение очаквам да чуя и увертюрата и в Беглиташ, за да може да започне нашата приказка!“

В волята на Херцога на Мантуа, самодоволният безсъвестен прелъстител и бонвиван, в спектакъла под откритото небе на Бегликташ влиза венецуелският тенор Рейналдо Дроц – гост. Дроз е възпитаник на Райна Кабаиванска и победител в 12-ия международен оперен конкурс „Анита Черкуети“ в Монтекозаро, Италия. От няколко сезона е щатен солист на Държавна опера – Варна. Изявявал се като солист в постановки на Софийската опера и балет и на други сцени в България. Той гостува с голям успех за първи път в постановка на Бургаската опера през м. октомври 2024 г., в ролята на Рудолф в операта „Бохеми“ от Джакомо Пучини. Емблематичната Ария на Херцога „La donna e mobile“ в неговото вълнуващо изпълнение със сигурност ще бъде възторжено приета от публиката. Очаква се темпераментният тенор, носещ страстта и огъня на Юга, изцяло да се слее с емоционалната дъга на останалите персонажи от тъжната история с предизвестен край. Красив кантиленен тембър и блестящо изработени фрази, както и висота на артистичното представяне показва Рейналдо Дроц в образа на жестокия, непостоянен и себичен, но накарал сърцето на Джилда да се влюби фатално в него Херцог.

Басът Делян Славов влиза в ролята на Спарафучиле. Образът вдъхва страх и ужас, както подобава на представяния персонаж на наемен убиец, който погубва човешки животи – без скрупули, броейки сребърниците в кесията си. Басовият тембър символично пресъздава сгромолясването на човешката душа в пагубния капан на изкушението към лесно придобити пари.

Персонажа на истинска прелъстителка, но криеща зад красивата си външност състрадателно сърце, ще пресъздаде прелестното мецосопрано Йоана Кадийска, която се отличава и с богат дълбок тембър. – в ролята на прелъстителката Мадалена, която, освен грехове, под фриволното си поведение крие състрадателна душа. Очаква се тя да се впише прекрасно в ролята и да постигне своеобразен емоционален връх в един от смисловите акценти на операта „Риголето“ – ансамбълът в края на IV действие, който се смята за едно от най-трудните за изпълнения части на Вердиевото произведение.

Впечатляващи и напълно споени с цялостното звучене на спектакъла на сцената в четвъртък ще бъдат и останалите солисти. На спектакъла на 9 август се очаква те да изградят плътни персонажи, носещи трагизма на Вердиевата партитура и психологизъм отвъд дребнотемието на битието. Басът Костадин Мечков ще влезе в ролята на Граф Монтероне, който е опозорен – заради отнетата чест на дъщеря му, и, в своето безсилие, отправя проклятие, което, по неведомите пътища на съдбовните взаимовръзки, достига до тези, причинили нещастието. Мецосопраното Калина Попова ще бъде въздействаща и женствена като Джованна, приближената прислужница на Джилда, която съпреживява нейните душевни терзания и метаморфози. Сопраното Стефка Христозова и басът Петър Тихолов ще са аристократични в образите на Графиня и Граф Чепрано – част от висшето общество с неговите изтънчени и в същото време – жестоки, порядки; Стефка Христозова ще бъде и в ролята на Пажа. Баритонът Йордан Христозов ще изгради образа на благородника от свитата около Херцога Маруло, който живее в интригантския свят на висшето общество, и който, въпреки че Риголето смята за приятел и го моли за милост, се отвръща от него, бидейки част от смазващото мнозинство, надсмиващо се над тегобата на Шута. Тенорът Милен Динолов ше бъде в ролята на Матео Борса, също част от благородническата свита.

Режисурата, специално адаптирана за необикновеното сценично пространство, дело на проф. д-р Александър Текелиев, ще препотвърди, че глобалният поглед и напредничава визия са съществени елементи за крайния успех на подобен грандиозен проект. Художник на класическата постановка е Иван Попов, помощник-режисьор – Петър Тихолов, корепетитор – Райна Попова. Операта се изпълнява в оригинал – на италиански език, и е със субтитри на български език, дело на Сребрина Славова, които дават възможност да се проследи в детайли драматургичният сюжет и диалозите.

Персонажите на една от най-известните опери на Верди, към която самият композитор не е криел своите пристрастия, ще дарят публиката с разнопосочни преживявания – от възхита пред силата на чистата обич, погубена от бездушието, до трагичната безнадеждност на потъпканите наивни пориви. Присъстващите на откритата сцена на тракийското оброчище ще бъдат стоплени и емоционално разтърсени от тъжния сюжет. Неслучайно големият италиански композитор е заявявал, че ако се наложи да спаси само една от своите опери, би избрал именно „Риголето“. Задълбоченият режисьорски прочит на проф. д-р Александър Текелиев, разчитащ кодовете на човешката психика, доказва силата и посланието на тези думи.

Вердиевият шедьовър ще разгърне трагичната история по неподражаем начин под звездното небе на мистична Странджа в събота. Впечатляващ елемент, предаващ ореола на приказка на живо, ще бъде мултимедията, дело на Никола Пешев, която ще накара скалите да „оживеят“, разкривайки чудни картини, съчетани с технически ефекти, пресъздаващи природни явления. На самите скали се материализира приказната къща на Риголето и Джилда – като излязла от историите на Братя Грим. Мултимедийните ефекти ще осветят светилището с пронизващи светкавици, придавайки неповторимо въздействащ начин трагиката на историята на бедния шут, който влиза в собствения си емоционален капан, принуден да преживее най-страшната болка – от загубата на своето чедо. Всеки елемент от ефектите ще бъде в синхрон с емоционалните състояния на героите, придавайки ореола на нещо неповторимо на свещеното място.

На спектакъла на 9 август, под диригентската палка на проф. д-р Ивайло Кринчев, великолепният каст от солисти, оркестърът и хорът на Бургаската опера не просто ще изпълнят по майсторски начин партитурата, характерна с красивата си мелодика и психологическа наситеност. А и ще разкажат – със завладяващ артистизъм, вечната история за ада и рая в една човешка душа, за погубващите пориви, за възмездието, за картите на Съдбата, които се подреждат според собствените ни избори, за подлостта, предателството, чистилището, изкуплението. Споени са всички компоненти на един силен спектакъл – цялата палитра от чувства и взаимоотношения, вплетени в човешкото битие, съществува, живее, продължава да вълнува – с вещото задълбочено тълкуване на екзистенциални теми, във Вердиeвия шедьовър „Риголето“.

Музиката на Верди съдържа драматургичен заряд, разказва истории, вплита чувства в нотния текст, разкрива образи, носи послания отвъд времето. Силните преживявания и емоции са гарантирани на 9 август от 20:30 часа под звездния купол на светилището Бегликташ.

Следващите две събития от фестивала „Опера на светилището“ са две заглавия от Джузепе Верди: „Аида“ – на 16 август, и „Набуко“ – на 23 август, с начален час 20:30.

Билети за „Риголето“ – на касата на Операта, каса „Часовника“, на касата на Туристически и информационен център – Приморско, както и в мрежите на Grabo.bg – https://grabo.bg/burgas/operata-rigoleto-0qzzw5 и Eventim.BG – https://www.eventim.bg/bg/bileti/rigoleto-primorsko-trakiyskoto-svetilishche-beglik-tash-669726/event.html?fbclid=IwY2xjawMBVutleHRuA2FlbQIxMABicmlkETA3eDF2UHpxSEZFeGJhZ3RIAR6ChQYScYPgLUVOovogMIw_VzM2J2QCX2NpJxr2pfaZdhIrFsAHGzkqKiLnsQ_aem_dcquiJS6N5N04s_5Zp7fiA.

Община Приморско организира транспорт до Бегликташ – в двете посоки, тръгване – в 19.30 ч. на 9 август /както и в датите на другите събития от фестивала – 16 и 23 август/, от паркинга на Общината в гр. Приморско. Цената е 8 лева /отиване и връщане/.

За творбата:

Либретото на прочутото Вердиево произведение „Риголето“ е на Франческо Мария Пиаве, сътворено по пиесата на Виктор Юго „Le Roi s`amuse“ /„Кралят се забавлява“/ Верди така се увлича в написването на операта, че успява да я завърши едва за 40 дни. Първоначалното име на операта, „Проклятието“, впоследствие бива заменяно няколко пъти. Заради цензурата се налагат и някои промени в либретото, като акцентът е върху вътрешната драма на героите. La donna è mobile е сред най-прочутите и често изпълнявани оперни арии на света – песента на Херцога на Мантуа в третото, последно действие на „Риголето“. В превод заглавието означава „Жената е изменчива /вятърничава, непостоянна/“.

