РИА представя новата си песен „Отначало“

С новия си сингъл РИА те връща „Отначало“ – в онзи сюрреалистичен момент между съня и действителността, очакването и усещането, че вече всичко е свършило.

„Отначало“ е доза чиста емоция. Смело влиза в интерстилистиката на съвременното музикално пространство като алтернатива на поп, рок, рап, хардкор, любовен дует и мистична материя, която изригва като супернова.

РИА вече си има банда. Final Four са група близки приятели. Китаристът Виктор Колев е познат от видеоклипа на Intact. На барабаните е Адриян Ибовски, а на баса – Филип Стоянов, чиито екстремни вокали чувате в „Отначало“. Всички те участват във видеото. То е заснето в околностите на София и дело на звездния творчески тандем Васил Стефанов / Стефка Николова. Стайлингът е на Изида Ауф.

