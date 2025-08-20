Резултати от втори етап на кандидатстване по Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково за 2025 г.

На втория етап на кандидатстване за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково през 2025 г. са постъпили общо 14 проектни предложения по следните направления: „Читалища“, „Културни инициативи“ и „Мобилност“. По направленията „Творчески стипендии на млади местни творци до 29 г.“ и „Утвърдени и значими събития“ не са представени проектни предложения.

Списъците с резултатите за класираните и некласиранитепроекти от втория етап на кандидатстване са публикувани на сайта на Община Хасково.

https://www.haskovo.bg/bg/finansovo-podpomagane-na-mestnata-kultura/rezultati-ot-klasirane-vtori-etap

