Резултати от деветото издание на Националния конкурс за детско творчество „На мира в света“
Ясни са резултатите от деветото издание на Националния конкурс за детско творчество „На мира в света“.
Конкурсът се организира от Областен съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/- Бургас, Областен съюз на ветераните от войните на България /СВВБ/ – Бургас, Гарнизонен военен клуб /ГВК/ – Бургас, със съдействието на Община Бургас.
РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРА
Първа възрастова група
ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ:
Първо място: Янислав Станиславов Герчев, 4 клас
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
с. Рупите, общ. Перник, обл. Благоевград
Второ място: София Ивайлова Недкова, 4 клас
ОУ „Васил Левски“
гр. София, кв. Челопечене
Трето място: Ерик Артурович Гончаров, 4 клас
ОУ „Любен Каравелов“
гр. Бургас
Александра Кирос Флорес, 4 кл
СУ „Железник“
гр. Стара Загора
ЗА ЕСЕ
Първо място: Зенгин Христов Юлиянов, 4 клас
СУ „Св. Св. Кирил и Методий“
с. Синдел, общ. Аврен, обл. Варна
Второ място: Марчело Александров Йорданов, 2 клас
ОУ „Христо Смирненски“
гр. Радомир
Трето място: Боян Радоев Алексиев, 1 клас
НУ „Васил Левски“
гр. Сливен, обл. Сливен
Втора възрастова група
ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ
Първо място: Елеонора Николаева Иванова, 7 клас
109 ОУ „Христо Смирненски“
гр. София
Второ място: Пламена Юлиянова Букова, 7 клас
ОУ „Неофит Рилски“
гр. Велинград, обл. Пазарджик
Стефани Ивайлова Ангова, 5 клас
СУ „Никола Й. Вапцаров“
гр. Петрич, обл. Благоевград
Трето място: Лазара Крумова Иванова, 7 клас
СУ с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски“
гр. Благоевград
Димка Николаева Цолова, 7 клас
СУ „Св. Св. Кирил и Методий“
с. Априлово, общ. Горна Малина, Софийска област
ЗА ЕСЕ
Първо място: Ивайла Невенова Драгиева, 6 клас
СУ „Васил Левски“
гр. Ардино, обл. Кърджали
Второ място: Андреа Бориславова Илиева, 7 клас
Второ ОУ „Константин Фотинов“
гр. Лом, обл. Монтана
Трето място: Лазара Крумова Иванова, 7 клас
СУ с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски“
гр. Благоевград
Елия Даниелова Костова, 5 клас
ОУ „Христо Никифоров“
гр. Ловеч, обл. Ловеч
Трета възрастова група
ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ
Първо място: Яница Любомирова Балабанова, 11 клас
ЦПЛР – ученическо общежитие
гр. Перник
Диан Иванов Драгнев, 8 клас
ОДК „Св. Иван Рилски“
гр. Казанлък
Второ място: Любомир Любомиров Панчев, 11 клас
СУ „Крум Попов“
гр. Левски, обл. Плевен
Елена Емилова Георгиева, 9 клас
ПГРЕ „Георги С. Раковски“
гр. Бургас
Трето място: Богиня Петрова Панчева, 9 клас
СУ „Алеко Константинов“
гр. Луковит, обл. Ловеч
ЗА ЕСЕ
Първо място: Никол Николаос Кокори, 10 клас
Неврокопска ПГ „Димитър Талев“
гр. Гоце Делчев, общ. Благоевград
Николас Димитринов Маламов, 9 клас
Благоевградска ПГ „Ичко Бойчев“
гр. Благоевград
Второ място: Кейси Георгиева Костадинова, 8 клас
ПГССИ „Христо Ботев“
Гр. Свиленград, обл. Хасково
Трето място: Яница Любомирова Балабанова, 11 клас
ЦПЛР – ученическо общежитие
гр. Перник
Виктор Маринов Дунчев, 10 клас
ПГССИ „Христо Ботев“
гр. Свиленград, обл. Хасково
РАЗДЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Първа възрастова група
Първо място: Боян Валентинов Дженатов, 1 клас
ОУ „Найден Геров“
гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник
Второ място: Симар Серхан Сабри, 3 клас
СУ „Христо Ботев“
гр. Разград
Демир Цветелинов Николов, 3 клас
Второ ОУ „Константин Фотинов“
гр. Лом, обл. Монтана
Трето място: Радостин Михайлов, 1 клас
ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“
с. Белгун, общ. Каварна
Втора възрастова група
Първо място: Суде Сейхан Хасан , 12 години
ЦПЛР – Кирково
с. Кирково, общ. Кирково, обл. Кърджали
Виктория Ивелинова Смиленова, 5 клас
ОУ „Георги Бенковски“
гр. Бургас, ж.к. Зорница
Второ място: Никол Ненова Ненова, 5 клас
ОУ „Св. Патриарх Евтимий“
гр. Велико Търново
Лора Радославова Генчева, 6 клас
104 ОУ „Захари Стоянов“
гр. София
Трето място: Айше Кямилова Шерифова, 6 клас
Второ СУ „Проф. Н. Маринов“
гр. Търговище
Габриела Здравкова Шопова, 6 клас
104 ОУ „Захари Стоянов“
гр. София
Трета възрастова група
Първо място: Гамзе Шабан Хасан, 12 клас
ПГ „Руска Пеева“
гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали
Хрисимир Николаев Цонков, 15 г.
СУ „Георги С. Раковски”
гр. Котел, обл. Сливен
Второ място: Дилек Мюмюн Фикри, 9 клас
СУ „Никола Й. Вапцаров”
Гр. Айтос, обл Бургас
Трето място: Адриана Робертова Салич, 14 год.
ПЕГ „Йоан Екзарх”
гр. Враца
РАЗДЕЛ ФОТОГРАФИЯ
Първа възрастова група
Първо място: не се присъжда
Второ място: не се присъжда
Трето място: не се присъжда
Поощрителна награда: Валентина Валентинова Дженатова
ОУ „Христо Смирненски”, клуб „Атлас”
гр. Радомир
Боян Валентинов Дженатов, 7 г.
ОУ „Христо Смирненски”, клуб „Атлас”
гр. Радомир
Втора възрастова група
Първо място: Николета Димитрова, 6 клас
ЦПЛР, Школа по фотография
гр. Стара Загора
Второ място: Рая Раянова, 6 клас
ЦПЛР, Школа по фотография
гр. Стара Загора
Трето място: Теодор Тодоров Фотев, 7 клас
ОУ „Иван Вазов“
гр. Бургас, кв. Банево
Трета възрастова група
Първо място: Мирослава Руменова Костадинова, 10 клас
ПГЛПТ
гр. Казанлък, обл. Стара Загора
Второ място: Дария Русева, 8 клас
ЦПЛР, Школа по фотография
гр. Стара Загора
Трето място: Костантина Василева Василева, 12 клас
СУ „Никола Велчев”
гр. Самоков, обл . София
Организационният комитет на конкурса си запазва правото да обяви специалните допълнителни награди в деня на връчването на Грамотите и вече обявените награди.
По програмата на конкурса връчването на наградите е предвидено за 08. 05. 2025 г. в Гарнизонен военен клуб – Бургас, от 17. 00 часа в зала 3.
Организационният комитет си запазва правото да направи промяна, ако се налага, според обстоятелствата към дадения момент.