Резултати от деветото издание на Националния конкурс за детско творчество „На мира в света“

Ясни са резултатите от деветото издание на Националния конкурс за детско творчество „На мира в света“.

Конкурсът се организира от Областен съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/- Бургас, Областен съюз на ветераните от войните на България /СВВБ/ – Бургас, Гарнизонен военен клуб /ГВК/ – Бургас, със съдействието на Община Бургас.

РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРА

Първа възрастова група

ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ:

Първо място: Янислав Станиславов Герчев, 4 клас

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

с. Рупите, общ. Перник, обл. Благоевград



Второ място: София Ивайлова Недкова, 4 клас

ОУ „Васил Левски“

гр. София, кв. Челопечене

Трето място: Ерик Артурович Гончаров, 4 клас

ОУ „Любен Каравелов“

гр. Бургас



Александра Кирос Флорес, 4 кл

СУ „Железник“

гр. Стара Загора

ЗА ЕСЕ

Първо място: Зенгин Христов Юлиянов, 4 клас

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

с. Синдел, общ. Аврен, обл. Варна

Второ място: Марчело Александров Йорданов, 2 клас

ОУ „Христо Смирненски“

гр. Радомир

Трето място: Боян Радоев Алексиев, 1 клас

НУ „Васил Левски“

гр. Сливен, обл. Сливен





Втора възрастова група

ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ

Първо място: Елеонора Николаева Иванова, 7 клас

109 ОУ „Христо Смирненски“

гр. София

Второ място: Пламена Юлиянова Букова, 7 клас

ОУ „Неофит Рилски“

гр. Велинград, обл. Пазарджик

Стефани Ивайлова Ангова, 5 клас

СУ „Никола Й. Вапцаров“

гр. Петрич, обл. Благоевград

Трето място: Лазара Крумова Иванова, 7 клас

СУ с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски“

гр. Благоевград

Димка Николаева Цолова, 7 клас

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

с. Априлово, общ. Горна Малина, Софийска област



ЗА ЕСЕ

Първо място: Ивайла Невенова Драгиева, 6 клас

СУ „Васил Левски“

гр. Ардино, обл. Кърджали



Второ място: Андреа Бориславова Илиева, 7 клас

Второ ОУ „Константин Фотинов“

гр. Лом, обл. Монтана

Трето място: Лазара Крумова Иванова, 7 клас

СУ с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски“

гр. Благоевград

Елия Даниелова Костова, 5 клас

ОУ „Христо Никифоров“

гр. Ловеч, обл. Ловеч

Трета възрастова група

ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ

Първо място: Яница Любомирова Балабанова, 11 клас

ЦПЛР – ученическо общежитие

гр. Перник

Диан Иванов Драгнев, 8 клас

ОДК „Св. Иван Рилски“

гр. Казанлък

Второ място: Любомир Любомиров Панчев, 11 клас

СУ „Крум Попов“

гр. Левски, обл. Плевен

Елена Емилова Георгиева, 9 клас

ПГРЕ „Георги С. Раковски“

гр. Бургас

Трето място: Богиня Петрова Панчева, 9 клас

СУ „Алеко Константинов“

гр. Луковит, обл. Ловеч

ЗА ЕСЕ

Първо място: Никол Николаос Кокори, 10 клас

Неврокопска ПГ „Димитър Талев“

гр. Гоце Делчев, общ. Благоевград



Николас Димитринов Маламов, 9 клас

Благоевградска ПГ „Ичко Бойчев“

гр. Благоевград

Второ място: Кейси Георгиева Костадинова, 8 клас

ПГССИ „Христо Ботев“

Гр. Свиленград, обл. Хасково



Трето място: Яница Любомирова Балабанова, 11 клас

ЦПЛР – ученическо общежитие

гр. Перник



Виктор Маринов Дунчев, 10 клас

ПГССИ „Христо Ботев“

гр. Свиленград, обл. Хасково



РАЗДЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Първа възрастова група

Първо място: Боян Валентинов Дженатов, 1 клас

ОУ „Найден Геров“

гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник



Второ място: Симар Серхан Сабри, 3 клас

СУ „Христо Ботев“

гр. Разград



Демир Цветелинов Николов, 3 клас

Второ ОУ „Константин Фотинов“

гр. Лом, обл. Монтана

Трето място: Радостин Михайлов, 1 клас

ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“

с. Белгун, общ. Каварна

Втора възрастова група

Първо място: Суде Сейхан Хасан , 12 години

ЦПЛР – Кирково

с. Кирково, общ. Кирково, обл. Кърджали

Виктория Ивелинова Смиленова, 5 клас

ОУ „Георги Бенковски“

гр. Бургас, ж.к. Зорница



Второ място: Никол Ненова Ненова, 5 клас

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“

гр. Велико Търново

Лора Радославова Генчева, 6 клас

104 ОУ „Захари Стоянов“

гр. София

Трето място: Айше Кямилова Шерифова, 6 клас

Второ СУ „Проф. Н. Маринов“

гр. Търговище

Габриела Здравкова Шопова, 6 клас

104 ОУ „Захари Стоянов“

гр. София

Трета възрастова група

Първо място: Гамзе Шабан Хасан, 12 клас

ПГ „Руска Пеева“

гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали

Хрисимир Николаев Цонков, 15 г.

СУ „Георги С. Раковски”

гр. Котел, обл. Сливен

Второ място: Дилек Мюмюн Фикри, 9 клас

СУ „Никола Й. Вапцаров”

Гр. Айтос, обл Бургас

Трето място: Адриана Робертова Салич, 14 год.

ПЕГ „Йоан Екзарх”

гр. Враца



РАЗДЕЛ ФОТОГРАФИЯ

Първа възрастова група

Първо място: не се присъжда

Второ място: не се присъжда

Трето място: не се присъжда

Поощрителна награда: Валентина Валентинова Дженатова

ОУ „Христо Смирненски”, клуб „Атлас”

гр. Радомир

Боян Валентинов Дженатов, 7 г.

ОУ „Христо Смирненски”, клуб „Атлас”

гр. Радомир

Втора възрастова група

Първо място: Николета Димитрова, 6 клас

ЦПЛР, Школа по фотография

гр. Стара Загора

Второ място: Рая Раянова, 6 клас

ЦПЛР, Школа по фотография

гр. Стара Загора

Трето място: Теодор Тодоров Фотев, 7 клас

ОУ „Иван Вазов“

гр. Бургас, кв. Банево

Трета възрастова група

Първо място: Мирослава Руменова Костадинова, 10 клас

ПГЛПТ

гр. Казанлък, обл. Стара Загора



Второ място: Дария Русева, 8 клас

ЦПЛР, Школа по фотография

гр. Стара Загора

Трето място: Костантина Василева Василева, 12 клас

СУ „Никола Велчев”

гр. Самоков, обл . София

Организационният комитет на конкурса си запазва правото да обяви специалните допълнителни награди в деня на връчването на Грамотите и вече обявените награди.

По програмата на конкурса връчването на наградите е предвидено за 08. 05. 2025 г. в Гарнизонен военен клуб – Бургас, от 17. 00 часа в зала 3.

Организационният комитет си запазва правото да направи промяна, ако се налага, според обстоятелствата към дадения момент.

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