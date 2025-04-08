вторник, април 8, 2025
Последни:
Региона

Резултати от деветото издание на Националния конкурс за детско творчество „На мира в света“

Редактор

Ясни са резултатите от деветото издание на Националния конкурс за детско творчество „На мира в света“.

Конкурсът се организира от Областен съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/- Бургас, Областен съюз на ветераните от войните на България /СВВБ/ – Бургас, Гарнизонен военен клуб /ГВК/ – Бургас, със съдействието на Община Бургас.

РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРА

Първа възрастова група

ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ:

Първо място:  Янислав Станиславов Герчев, 4 клас
                           ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 
                           с. Рупите, общ. Перник, обл. Благоевград 
                 
Второ място:    София Ивайлова Недкова, 4 клас
                            ОУ „Васил Левски“
                            гр. София, кв. Челопечене

Трето място:    Ерик Артурович Гончаров, 4 клас
                            ОУ „Любен Каравелов“
                            гр. Бургас
                           

                              Александра Кирос Флорес, 4 кл
                              СУ „Железник“
                               гр. Стара Загора

 ЗА   ЕСЕ

Първо място:  Зенгин Христов Юлиянов, 4 клас
                           СУ „Св. Св. Кирил и Методий“
                           с. Синдел, общ. Аврен, обл. Варна

Второ място:   Марчело Александров Йорданов, 2 клас
                           ОУ „Христо Смирненски“
                           гр. Радомир

Трето място:   Боян Радоев Алексиев, 1 клас
                           НУ „Васил Левски“
                           гр. Сливен, обл. Сливен
                         
                 
Втора възрастова група

ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ

Първо място:  Елеонора Николаева Иванова, 7 клас
                           109 ОУ „Христо Смирненски“
                           гр. София

Второ място:  Пламена Юлиянова Букова, 7 клас
                          ОУ „Неофит Рилски“
                          гр.  Велинград, обл. Пазарджик

                          Стефани Ивайлова Ангова, 5 клас
                          СУ „Никола Й. Вапцаров“
                           гр. Петрич, обл. Благоевград

Трето място:  Лазара Крумова Иванова, 7 клас
                          СУ с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски“
                          гр. Благоевград

                          Димка Николаева Цолова, 7 клас
                           СУ „Св. Св. Кирил и Методий“
                           с. Априлово, общ. Горна Малина, Софийска област 

                        
ЗА ЕСЕ

Първо място:  Ивайла Невенова Драгиева, 6 клас
                           СУ „Васил Левски“
                           гр. Ардино, обл. Кърджали
                     
Второ място:   Андреа Бориславова Илиева, 7 клас
                           Второ ОУ „Константин Фотинов“
                           гр. Лом, обл. Монтана

Трето място:   Лазара Крумова Иванова, 7 клас
                           СУ с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски“
                           гр. Благоевград

                           Елия Даниелова Костова, 5 клас
                           ОУ „Христо Никифоров“
                           гр. Ловеч, обл. Ловеч

Трета възрастова група

ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ

Първо място:  Яница Любомирова Балабанова, 11 клас
                            ЦПЛР – ученическо общежитие
                            гр. Перник

                            Диан Иванов Драгнев, 8 клас
                            ОДК „Св. Иван Рилски“
                            гр. Казанлък

Второ място:  Любомир Любомиров Панчев, 11 клас
                          СУ „Крум Попов“
                          гр. Левски, обл. Плевен

                          Елена Емилова Георгиева, 9 клас
                          ПГРЕ „Георги С. Раковски“ 
                          гр. Бургас  

Трето място:   Богиня Петрова Панчева, 9 клас
                           СУ „Алеко Константинов“
                           гр. Луковит, обл. Ловеч                                                

 ЗА ЕСЕ

Първо място:   Никол Николаос Кокори, 10 клас
                            Неврокопска ПГ „Димитър Талев“
                            гр. Гоце Делчев, общ. Благоевград
                      
                            Николас Димитринов Маламов, 9 клас
                            Благоевградска ПГ „Ичко Бойчев“
                            гр. Благоевград 

Второ място:  Кейси Георгиева Костадинова, 8 клас
                           ПГССИ „Христо Ботев“
                           Гр. Свиленград, обл. Хасково
 
Трето място:   Яница Любомирова Балабанова, 11 клас
                           ЦПЛР – ученическо общежитие
                           гр. Перник
                 

                           Виктор Маринов Дунчев, 10 клас
                           ПГССИ „Христо Ботев“
                           гр. Свиленград, обл. Хасково
                                                 

РАЗДЕЛ  ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Първа възрастова група

Първо място:  Боян Валентинов Дженатов, 1 клас
                           ОУ „Найден Геров“
                           гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник
                         
Второ място:   Симар Серхан Сабри, 3 клас
                            СУ „Христо Ботев“
                            гр. Разград
 

                            Демир Цветелинов Николов, 3 клас
                             Второ ОУ „Константин Фотинов“
                             гр. Лом, обл. Монтана  

Трето място:   Радостин Михайлов, 1 клас
                           ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“
                           с. Белгун, общ. Каварна

Втора възрастова група

Първо място: Суде Сейхан Хасан , 12 години
                           ЦПЛР – Кирково
                           с. Кирково, общ. Кирково, обл. Кърджали

                           Виктория Ивелинова Смиленова, 5 клас
                           ОУ „Георги Бенковски“
                            гр. Бургас, ж.к. Зорница
                        
Второ място:  Никол Ненова Ненова, 5 клас
                           ОУ „Св. Патриарх Евтимий“
                           гр. Велико Търново

                          Лора Радославова Генчева, 6 клас
                           104 ОУ „Захари Стоянов“
                           гр. София                     

Трето място:  Айше Кямилова Шерифова, 6 клас
                           Второ СУ „Проф. Н. Маринов“
                           гр. Търговище

                           Габриела Здравкова Шопова, 6 клас
                           104 ОУ „Захари Стоянов“
                            гр. София

Трета възрастова група

Първо място:  Гамзе Шабан Хасан, 12 клас
                           ПГ „Руска Пеева“
                           гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали

                            Хрисимир Николаев Цонков, 15 г.
                            СУ „Георги С. Раковски”
                            гр. Котел, обл. Сливен

Второ място:  Дилек Мюмюн Фикри, 9 клас
                         СУ „Никола Й. Вапцаров”
                          Гр. Айтос, обл Бургас
Трето място: Адриана  Робертова Салич, 14 год.
                        ПЕГ „Йоан Екзарх”
                         гр. Враца


РАЗДЕЛ  ФОТОГРАФИЯ

Първа възрастова група

Първо място:  не се присъжда
Второ място:   не се присъжда
Трето място:   не се присъжда
Поощрителна награда:   Валентина Валентинова Дженатова 
                                           ОУ „Христо Смирненски”, клуб „Атлас”
                                           гр. Радомир

                                           Боян Валентинов Дженатов, 7 г.
                                           ОУ „Христо Смирненски”, клуб „Атлас”
                                           гр. Радомир

Втора възрастова група

Първо място:  Николета Димитрова, 6 клас
                            ЦПЛР, Школа по фотография
                            гр. Стара Загора

Второ място:    Рая Раянова, 6 клас
                             ЦПЛР, Школа по фотография
                             гр. Стара Загора

Трето място:     Теодор Тодоров Фотев, 7 клас
                               ОУ „Иван Вазов“
                              гр. Бургас, кв. Банево

Трета възрастова група

Първо място:  Мирослава  Руменова Костадинова, 10 клас
                           ПГЛПТ
                           гр. Казанлък, обл. Стара Загора
 
Второ място:   Дария Русева, 8 клас
                           ЦПЛР, Школа по фотография
                            гр. Стара Загора

Трето място:   Костантина  Василева  Василева, 12 клас
                          СУ „Никола Велчев”
                          гр. Самоков, обл . София 

Организационният комитет на конкурса си запазва правото да обяви специалните допълнителни награди в деня на връчването на Грамотите и вече обявените награди.

По програмата на конкурса връчването на наградите е предвидено за 08. 05. 2025 г. в Гарнизонен военен клуб – Бургас, от 17. 00 часа в зала 3. 

Организационният комитет си запазва правото да направи промяна, ако се налага, според обстоятелствата към дадения момент.

Интересно от мрежата

Вижте още

Репетиции Курортът

Редактор

СЗДП бе домакин на втора годишна среща по проект „Живот за брадатия лешояд“

Редактор

Китайски учени пристигнаха на академичен обмен в Тракийски университет – Стара Загора

Редактор

Pin It on Pinterest