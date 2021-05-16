Резултати от 55-ти Национален събор на народното творчество „Китна Тракия пее и танцува”

На 15.05.2021г. в парк „Кенана“ в Хасково се проведе 55-ти Национален събор на народното творчество “Китна Тракия пее и танцува“.

Жури в състав: председател Даниел Спасов и членове Васко Димов и Диляна Пецова на Първа сцена и жури в състав: председател Милен Иванов и членове Златка Тимонова и Розалина Гогова на Втора сцена на оцени участниците и отличи най-добре представителите се в различните категории:

КАТЕГОРИЯ „ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ“

ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТНИ МЕДАЛИ

Женска фолклорна група, НЧ „Орфей-1947“, с.Ерма река, община Златоград

Певческа група „Златна есен“, Пенсионерски клуб „Златна есен“, гр. Симеоновград, община Симеоновград

ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ

Група за автентичен фолклор, Клуб „Тракийска памет“ пристанище Бургас, гр. Бургас, община Бургас

Детска вокална група“Изворче“,НЧ“Заря-1957“,с.Минерални бани,община Минерални бани

Мъжка певческа група,НЧ“Христо Ботев-1928“,с.Говедарци, община Самоков

Певческа група за автентичен фолклор,НЧ“Христо Ботев-1928“, с. Иваново, община Харманли

ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВИ МЕДАЛИ

Народен хор „Фолклорна дъга“, НЧ „Проф.д.р Асен Златаров-1961“, гр.Хасково, община Хасково

Група за автентичен фолклор „Златица“, НЧ“Просвета-1921“, с.Злато поле, община Димитровград

КАТЕГОРИЯ „ТАНЦОВИ ГРУПИ“

ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТНИ МЕДАЛИ

Фолклорна танцова формация „Дунавска младост“, НЧ „Н.Й. Вапцаров-1873“, гр. Тутракан, община Силистра

Танцов състав „Пендарка“, НЧ „Отец Паисий -1910“, гр. Доспей, община Самоков

ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ

Танцова група „Божур“, НЧ “Пробуда-1934“, с.Чарда, община Стралджа

Концертна група за любители, НЧ “Настроение-2017“, гр.Стара Загора, община Стара Загора

ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВИ МЕДАЛИ

Детска танцова формация „Хорце“, НЧ“Светлина-1938“, гр.Неделино, община Неделино

Танцова формация „Тракийско цвете“, Филиал Хасково на Тракийски университет Стара Загора, гр. Хасково, община Хасково

КАТЕГОРИЯ „АНСАМБЛИ“

ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТНИ МЕДАЛИ

Фолклорен танцов ансамбъл „Тракийска китка“ при НЧ“Слънце-1928“, с.Гавраилово и НЧ „Светлина-1926“, с. Селиминово, община Сливен

МПГ „Иван Михов“, НЧ“Просвета-1909“, с.Белозем, община Раковски

ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ

Ансамбъл „Войводинци“, НЧ“Виделина-1928“,с.Войводиново,община Марица

Танцов състав „Тракийци“, НЧ“Събуждане-1927“,с.Радиево, община Димитровград

КАТЕГОРИЯ ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТНИ МЕДАЛИ

Николета Жулиянова, Кристиян Радев, Теодора Калайджиева, Ванеса Пехливанова, Музикална школа при Военен клуб-Хасково, гр. Хасково, община Хасково

Анастасия Пилева, с.Горски извор, община Димитровград

ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ

Гинка Мъжгалова, Клуб „Тракийска памет“ пристанище Бургас, гр.Бургас, община Бургас

Минка Желязкова, НЧ “Просвета-1921“, с.Злато поле, община Димитровград

Яна Петрова, НЧ “Христо Ботев-1927“, с.Пъстрин, община Опан

Мария Кънчева, с.Бяло Поле, община Опан

ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВИ МЕДАЛИ

Йорданка Ялъмова, Клуб „Тракийска памет“ пристанище Бургас, гр.Бургас, община Бургас

Петър Петров, НЧ“Пробуда-1934“, с.Чарда, община Стралджа

Анка Желева, Пенсионерски клуб „Хан Аспарух“, гр. Димитровград, община Димитровград

Гайдарска школа, гр. Хасково, община Хасково

КАТЕГОРИЯ „НАРОДНИ ОБИЧАИ“

ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТНИ МЕДАЛИ

Група за народни обичаи, НЧ „Пенко Пенков-2013“, с.Узунджово, община Хасково

Група за автентичен фолклор „Родолюбие“, НЧ „Пробуда-1930“, с. Навъсен, община Симеоновград