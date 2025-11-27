Ретроспективна изложба от рисунки и скулптури представя в Арт център Плевен творецът Красимир Яков

Над 180 рисунки и избрани скулптури представя в ретроспективна изложба в Арт център Плевен творецът Красимир Яков.

Експозицията бе открита официално в сряда вечер в присъствието на колеги, близки и приятели на автора.

„Красимир Яков е известен не само в Плевен, но и в цялата страна, познат е и в чужбина. Тази изложба е третата поред по повод неговата 70-годишнина. Първата беше открита на 1 август в Балчик, а следващата – на 1 октомври в Художествена галерия „Илия Бешков“. И трите са различни и са по концепция на самия автор“, каза при представяне на експозицията директорът на галерия „Илия Бешков“ Цвета Кацарова. Тя отбеляза, че настоящата изложба представя автора с неговите първи творби, първите му скулптури – портрети на неговите баба и дядо, рисунки от периода му преди да учи изобразително изкуство, както и от художествената гимназия, от Националната художествена академия, от периода, в който преподава във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и др. Три от представените скулптури са от фонда на галерия „Илия Бешков“.

За Красимир Яков и неговото творчество говори и председателят на Дружеството на плевенските художници Николай Неделчев – Кокала, като отбеляза специалното място, което Яков има в художествения живот на Плевен и страната.

„Тази изложба е различна от първите две, които представих по-рано през годината в Балчик и в галерия „Илия Бешков“ в Плевен, наречени „7 от 70“. Тук показвам рисунки, правени от мен още от 4-годишна възраст затова и я нарекох „66 от 70“, защото 66 години рисувам“, сподели с аудиторията Красимир Яков. Представените скулптури са под наслов „Началото“, защото и те са от ранни години на автора.

Изложбата на Красимир Яков може да бъде разгледана до средата на м. декември в Арт център Плевен.

Facebook

Twitter



Shares