Ремонтират участък от ул. „Девня“ за няколко часа в петък

В рамките на няколко часа – от 18:30 ч. на 24 октомври (петък) до приключване на дейностите, временно ще бъде затруднено движението по ул. „Девня“ в района на пътната връзка с бул. „Васил Левски“.

Ще бъде ремонтиран участък от пътното платно преди кръговото кръстовище в посока кварталите, информират от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, където асфалтовата настилка е компрометирана.

Движението няма да бъде спирано, екип на звено „Общинска полиция“ ще съблюдава реда по време на ремонтните дейности.

