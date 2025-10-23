четвъртък, октомври 23, 2025
Последни:
Региона

Ремонтират участък от ул. „Девня“ за няколко часа в петък

Редактор

В рамките на няколко часа – от 18:30 ч. на 24 октомври (петък) до приключване на дейностите, временно ще бъде затруднено движението по ул. „Девня“ в района на пътната връзка с бул. „Васил Левски“.

Ще бъде ремонтиран участък от пътното платно преди кръговото кръстовище в посока кварталите, информират от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, където асфалтовата настилка е компрометирана. 

Движението няма да бъде спирано, екип на звено „Общинска полиция“ ще съблюдава реда по време на ремонтните дейности. 

Интересно от мрежата

Вижте още

Храмов празник на арменската апостолическа църква “Света Богородица”

Редактор

Община Стара Загора отново участва в Националната кампания за превенция на насилието и злоупотребата с деца

Редактор

Община Шумен въвежда временна организация на движение от ул. „Генерал Радецки“ до СУ „Трайко Симеонов“

Редактор

Pin It on Pinterest